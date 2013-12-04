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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:00207

Сумчан просят помочь тяжелобольным горожанам средствами гигиены

Сумской городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) «Берегиня» просит неравнодушных горожан предоставить для тяжелобольных подопечных учреждения подгузники.

Благодаря помощи и содействию городского совета, Сумского областного благотворительного фонда «Хельвеция», волонтеров Сумского медицинского колледжа вышеуказанными средствами обеспечено более 60 горожан.

Впрочем, потребность в подгузниках существует постоянно.

Администрация территориального центра «Берегиня» обращается к руководителям предприятий, организаций, всем неравнодушным гражданам, готовым откликнуться на чужую боль, с просьбой приобщиться к благородному делу и прийти на помощь тяжелобольным людям, которые живут рядом.

Помочь можно непосредственно средствами гигиены или перечислив средства на их приобретение.

Подробнее: ул. Интернационалистов, 18; тел.: 32-67-03, 32-77-74.

Общество Берегиня
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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