Сумчан просят помочь тяжелобольным горожанам средствами гигиены Сумской городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) «Берегиня» просит неравнодушных горожан предоставить для тяжелобольных подопечных учреждения подгузники.

Благодаря помощи и содействию городского совета, Сумского областного благотворительного фонда «Хельвеция», волонтеров Сумского медицинского колледжа вышеуказанными средствами обеспечено более 60 горожан.

Впрочем, потребность в подгузниках существует постоянно.

Администрация территориального центра «Берегиня» обращается к руководителям предприятий, организаций, всем неравнодушным гражданам, готовым откликнуться на чужую боль, с просьбой приобщиться к благородному делу и прийти на помощь тяжелобольным людям, которые живут рядом.

Помочь можно непосредственно средствами гигиены или перечислив средства на их приобретение.

Подробнее: ул. Интернационалистов, 18; тел.: 32-67-03, 32-77-74.