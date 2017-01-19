На Сумщине произошел очередной разлив нефти В рамках уголовного производства выясняются обстоятельства загрязнения земель Ахтырского района нефтеводяной смесью.

Ахтырской местной прокуратурой начато уголовное производство по факту загрязнения земель нефтеводяной смесью в Ахтырском районе. В Единый реестр досудебных расследований 30 января 2017 года внесены сведения по ч. 1 ст. 239 УК Украины. Дальнейшее досудебное расследование поручено Ахтырскому отделу полиции ГУ НП в Сумской области.

Установлено, что 23 января текущего года в результате разгерметизации заборного коллектора произошел разлив нефтеводяной смеси, в результате чего загрязнен земельный участок на территории Подлозеевского сельского совета площадью 0,8 га. Кроме того, аналогичная ситуация произошла 28 января этого же года, тогда загрязнено около 0,2 га земли.

Как сообщила руководитель Ахтырской местной прокуратуры Юлия Слабунова, в настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Последствия чрезвычайного происшествия устраняют специалисты управления «Ахтырканефтегаз», сообщает пресс-служба прокуратуры области.