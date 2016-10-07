В Сумах коррупционеров можно сдать в облгосадминистрацию В Сумской облгосадминистрации функционирует круглосуточная горячая линия «Стоп коррупция».

Сообщать о фактах нарушения норм антикоррупционного законодательства можно по телефону 60-01-66.

Как отметила во время аппаратного совещания при главе облгосадминистрации Николае Клочко главный специалист аппарата облгосадминистрации (по вопросам предотвращения и противодействия коррупции) Елена Колодченко, с 08.00 до 17.00 она отвечает на сообщения лично, а с 17.00 до 08.00, в праздничные и выходные дни звонки принимаются на автоответчик.

Она также проинформировала о фактах нарушения норм антикоррупционного законодательства в Краснопольском, Ахтырском, Ямпольском районах с участием должностных лиц органов исполнительной власти и местного самоуправления, обнаруженных на территории области на протяжении января.