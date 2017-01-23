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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:14409

Пограничники Сумского отряда задержали вора, который находится в розыске

Сегодня ночью в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда задержали гражданина Украины, который с декабря прошлого года разыскивала полиция.

Во время проведения пограничного контроля поезда сообщением «Москва - Львов / Ковель», стражи границы обнаружили и задержали 24-летнего украинца.

По предварительным данным установлено, что гражданин был обвинен по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

После проведения процессуальных действий мужчины передали компетентным органам, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право Пограничники
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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