Пограничники Сумского отряда задержали вора, который находится в розыске

Во время проведения пограничного контроля поезда сообщением «Москва - Львов / Ковель», стражи границы обнаружили и задержали 24-летнего украинца.
По предварительным данным установлено, что гражданин был обвинен по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
После проведения процессуальных действий мужчины передали компетентным органам, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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