Сумским абитуриентам: регистрация на тестирование пройдет с 6 февраля по 17 марта Внешнее независимое оценивание (ВНО) в этом году будет проводиться с 23 мая по 16 июня, дополнительная сессия - с 3 по 12 июля.

Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО), заполнить и распечатать бланк регистрации абитуриенты смогут на сайте центра. А лица, которые не могут это сделать самостоятельно, будут иметь возможность обратиться в пункт регистрации.

Для выпускников школ пунктами регистрации являются их учебные заведения. Вместе с бланком регистрационного заявления выпускники должны подать пакет документов в свои школы.

Выпускники прошлых лет должны отправить пакет документов в свой региональный центр оценивания качества образования. Для Сумской области таковым является Харьковский региональный центр оценивания качества образования. Изменения в регистрационные данные можно будет вносить до 31 марта.