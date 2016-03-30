Сумским абитуриентам: регистрация на тестирование пройдет с 6 февраля по 17 марта

Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО), заполнить и распечатать бланк регистрации абитуриенты смогут на сайте центра. А лица, которые не могут это сделать самостоятельно, будут иметь возможность обратиться в пункт регистрации.
Для выпускников школ пунктами регистрации являются их учебные заведения. Вместе с бланком регистрационного заявления выпускники должны подать пакет документов в свои школы.
Выпускники прошлых лет должны отправить пакет документов в свой региональный центр оценивания качества образования. Для Сумской области таковым является Харьковский региональный центр оценивания качества образования. Изменения в регистрационные данные можно будет вносить до 31 марта.
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