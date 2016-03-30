Лента

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 14:33234

Сумским абитуриентам: регистрация на тестирование пройдет с 6 февраля по 17 марта

Внешнее независимое оценивание (ВНО) в этом году будет проводиться с 23 мая по 16 июня, дополнительная сессия - с 3 по 12 июля.

Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО), заполнить и распечатать бланк регистрации абитуриенты смогут на сайте центра. А лица, которые не могут это сделать самостоятельно, будут иметь возможность обратиться в пункт регистрации.

Для выпускников школ пунктами регистрации являются их учебные заведения. Вместе с бланком регистрационного заявления выпускники должны подать пакет документов в свои школы.

Выпускники прошлых лет должны отправить пакет документов в свой региональный центр оценивания качества образования. Для Сумской области таковым является Харьковский региональный центр оценивания качества образования. Изменения в регистрационные данные можно будет вносить до 31 марта.

Общество ВНО Тестирование Центр оцениваня качества образования
view counter

По тематике

10.01.2017 13:58

Сумские выпускники школ могут регистрироваться на пробное ВНО

С сегодняшнего дня стартовала регистрация на пробное ВНО-2017....

15.12.2016 17:51

У выпускников 2017 года традиционных экзаменов не будет

Результаты ВНО по трем предметам будут засчитываться как государственная итоговая аттестация....

31.08.2016 17:30

Сумские школьники – лидеры по незнанию физики

В Сумской области зафиксирован наибольший процент участников ВНО, которые не смогли пройти внешнее независимое оценивание по физике....

Сумские зэки тоже хотят учиться в вузах
15.06.2016 11:55

Сумские зэки тоже хотят учиться в вузах

В исправительных учреждениях Сумской области начато ВНО....

30.03.2016 16:05

2 апреля в Сумской области пройдет пробное тестирование

О деталях пробного ВНО и особенностях нынешнего тестирования рассказала во время брифинга директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Елена Попова....

Новости

На Шосткинщине сгорел жилой дом
Сегодня 18:53
В Сумах коррупционеров можно сдать в облгосадминистрацию
Сегодня 17:45
Сумчан просят помочь тяжелобольным горожанам средствами гигиены
Сегодня 17:00
Сумские копы задержали псевдоучасника боевых действий
Сегодня 16:15
На Сумщине полиция продолжает прием добровольно сданного оружия
Сегодня 15:30
В Сумах в бассейне утонула тренер по плаванию
Сегодня 14:52
В Сумах прошел чемпионат Украины среди ветеранов
Сегодня 14:44
Сумским абитуриентам: регистрация на тестирование пройдет с 6 февраля по 17 марта
Сегодня 14:33
Пограничники Сумского отряда задержали вора, который находится в розыске
Сегодня 14:14
В Сумах хотят отремонтировать Театральную площадь
Сегодня 14:00
Сумские больницы продолжают ремонты
Сегодня 13:16
На Чемпионате Украины шосткинские конькобежцы завоевали больше всех медалей
Сегодня 12:34
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.