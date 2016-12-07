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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:52962

В Сумах в бассейне утонула тренер по плаванию

Трагедия произошла в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Динамо» с тренером по плаванию сумской спортшколы.

Обстоятельства и причины несчастного случая будут установлены комиссией Управления Гоструда в Сумской области по результатам проведения специального расследования.

Согласно сообщению о несчастном случае, поступившему в Управление Гоструда в Сумской области, 28 января около 14 часов 30 минут тренер-преподаватель по плаванию КУ КДЮСШ №1 утонула в бассейне. По словам свидетелей, после окончания занятия в плавательном бассейне ФОК «Динамо», тренер вывела детей из бассейна. После чего, решив поплавать, 49-летняя женщина вернулась в бассейн.

В ходе специального расследования комиссией Гоструда будут установлены лица, действия или бездействие которых привели к трагедии.

С целью исключения наступления несчастных случаев Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание на важность личной предосторожности, а также на необходимость прохождения работниками предприятий периодических медицинских осмотров.

Право Управление гоструда в Сумской области Утопление
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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