В Сумах в бассейне утонула тренер по плаванию Трагедия произошла в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Динамо» с тренером по плаванию сумской спортшколы.

Обстоятельства и причины несчастного случая будут установлены комиссией Управления Гоструда в Сумской области по результатам проведения специального расследования.

Согласно сообщению о несчастном случае, поступившему в Управление Гоструда в Сумской области, 28 января около 14 часов 30 минут тренер-преподаватель по плаванию КУ КДЮСШ №1 утонула в бассейне. По словам свидетелей, после окончания занятия в плавательном бассейне ФОК «Динамо», тренер вывела детей из бассейна. После чего, решив поплавать, 49-летняя женщина вернулась в бассейн.

В ходе специального расследования комиссией Гоструда будут установлены лица, действия или бездействие которых привели к трагедии.

С целью исключения наступления несчастных случаев Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание на важность личной предосторожности, а также на необходимость прохождения работниками предприятий периодических медицинских осмотров.