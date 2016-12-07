В Сумах в бассейне утонула тренер по плаванию

Обстоятельства и причины несчастного случая будут установлены комиссией Управления Гоструда в Сумской области по результатам проведения специального расследования.
Согласно сообщению о несчастном случае, поступившему в Управление Гоструда в Сумской области, 28 января около 14 часов 30 минут тренер-преподаватель по плаванию КУ КДЮСШ №1 утонула в бассейне. По словам свидетелей, после окончания занятия в плавательном бассейне ФОК «Динамо», тренер вывела детей из бассейна. После чего, решив поплавать, 49-летняя женщина вернулась в бассейн.
В ходе специального расследования комиссией Гоструда будут установлены лица, действия или бездействие которых привели к трагедии.
С целью исключения наступления несчастных случаев Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание на важность личной предосторожности, а также на необходимость прохождения работниками предприятий периодических медицинских осмотров.
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