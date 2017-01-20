На Шосткинщине сгорел жилой дом

По информации 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда, в 16.11 загорелся деревянный жилой дом, площадью 9х4 кв. м. Предположительно, причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
На тушение выезжало 2 пожарных автомобиля: 4-й Государственной пожарно-спасательной части Шостки и местной пожарной команды с. Ивот. Возгорание было ликвидировано только в 21.15.
Дом сгорел. Размер ущерба и сумма спасенного имущества подсчитывается, сообщает Шостка.INFO.
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