Полиция и правозащитники Сумщины подписали меморандум о сотрудничестве Цель заключения договора - сотрудничество в части предупреждения, выявления и недопущения случаев пыток, жестокости и унижения чести и достоинства лиц, задержанных по подозрению в совершении преступлений, защиты их прав и предоставления услуг защитников.

Как отметили представители Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, они уже не один год плодотворно сотрудничают с правоохранительными органами, посему, заключая соглашение, стороны переходят на совершенно иной, более высокий уровень взаимоотношений.

По словам заместителя директора Центра Елены Волобуевой, целью Меморандума является именно соблюдение прав человека. «Начиная с 2013 года, когда начал работу Региональный центр вторичной бесплатной правовой помощи, основной нашей задачей является именно обеспечение прав и свобод человека. Непосредственно мы работаем с отдельными категориями лиц и оказываем правовую помощь, назначая защитника с самого начала внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований лицу, которому предъявлено подозрение в совершении уголовного преступления, - говорит она. - Такой человек имеет право воспользоваться услугами защитника».

Стороны также планируют совместные действия в обеспечении гарантий адвокатской деятельности, выявлении, предупреждении и пресечении случаев задержания граждан без надлежащего документального оформления или нарушения любым способом их прав, свобод или законных интересов, предотвращение пыток, жестокого обращения или унижения их со стороны должностных лиц.

«Спасибо за поддержку и помощь, они очень кстати в первую очередь во время следствия, - отметил начальник Главного управления полиции области Николай Лушпиенко, подписывая соглашение. - Практически каждый день мы проводим задержания граждан, совершающих противоправные деяния, поэтому адвокаты им очень нужны. А учитывая то, что у людей нет средств на оплату услуг защитников, то защиту интересов граждан должно обеспечить государство. Поэтому еще раз благодарим за сотрудничество и понимание».

Среди иных вопросов в скором будущем правоохранители и правозащитники планируют разработать мероприятия и механизмы предотвращения вмешательства в деятельность полицейских, препятствования выполнению ими соответствующих полномочий или игнорирования их законных требований, препятствования адвокатской деятельности, нарушения права на бесплатную вторичную правовую помощь и привлечения к ответственности лиц, виновных в соответствующих правонарушениях, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.