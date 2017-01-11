В Шостке разыграли награды чемпионата Украины по индорхоккею 27-29 января в Шостке прошли игры второго тура чемпионата Украины по индорхоккею среди мужских команд.

В соревнованиях приняли участие шесть команд, которые сыграли по кругу. По итогам двух туров первое место заняла винницкая команда ШВСМ «Олимпия», которая в решающем матче обыграла многократных чемпионов из «ОКС-ШВСМ» 5:3 и обошла земляков на 2 очка. Третье место заняла Молодежная сборная Винницкой области. Шостикнская КДЮСШ «Барса», за которую выступают совсем молодые ребята, заняла последнее место, добившись всего 1 победы в 10 играх.