В Шостке разыграли награды чемпионата Украины по индорхоккею

В соревнованиях приняли участие шесть команд, которые сыграли по кругу. По итогам двух туров первое место заняла винницкая команда ШВСМ «Олимпия», которая в решающем матче обыграла многократных чемпионов из «ОКС-ШВСМ» 5:3 и обошла земляков на 2 очка. Третье место заняла Молодежная сборная Винницкой области. Шостикнская КДЮСШ «Барса», за которую выступают совсем молодые ребята, заняла последнее место, добившись всего 1 победы в 10 играх.
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