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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:36187

В Сумах пострадавшим от взрыва на Металлургов выплачивают компенсации на жилье

Департамент социальной защиты населения продолжает работу по выплате семьям, которые пострадали в результате взрыва в жилом доме № 24 по улице Металлургов, ежемесячной денежной компенсации на покрытие ими расходов на проживание.

Такая денежная компенсация выплачивается в соответствии с Положением о размере и порядке выплаты ежемесячной временной денежной компенсации пострадавшим семьям для покрытия ими расходов на проживание и единовременной материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, утвержденного решением исполнительного комитета от 16 января 2017 (№ 6), за счет средств резервного фонда городского бюджета.

Выплата денежной компенсации производится ежемесячно до 1 числа месяца, за который она проводится, до момента предоставления пострадавшим семьям официального разрешения на вселение в свои дома.

Размер денежной компенсации установлен в зависимости от количества человек, которые были зарегистрированы и фактически проживали на момент взрыва по указанному выше адресу, в частности: для пострадавшей семьи, в состав которой входят от одного до двух человек - 2 тыс. грн, от трех до четырех человек - 2,7 тыс. грн, более четырех человек - 3,5 тыс. грн.

Пострадавшая семья, которая до оказания денежной компенсации жила в гостинице, право на получение такой денежной компенсации приобретает только со дня, следующего за днем выселения из отеля. Таким семьям денежная компенсация предоставляется в размере, определенном пропорционально календарным дням месяца, в котором пострадавшая семья имеет право на получение денежной компенсации.

30 января 2017 проведена выплата денежной компенсации за февраль этого года 18 пострадавшим семьям на общую сумму 43,2 тыс. грн.

Кроме того, выплачена одноразовая материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов и денежная компенсация за январь 2017 года одной пострадавшей семье на общую сумму 3,6 тыс. грн.

Сейчас продолжается работа по обеспечению выплаты денежной компенсации за январь-февраль 2017 года 15 пострадавшим семьям, которые проживали в гостиницах.

Общество Взрыв на Металлургов
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