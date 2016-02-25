Люди искусства получат стипендию от главы Сумской ОГА 20 ведущим творческим работникам области в 2017 году присвоено стипендию главы облгосадминистрации.

За весомые достижения и значительный вклад в развитие и пропаганду национальной культуры, высокое профессиональное мастерство, активную общественную деятельность стипендий главы облгосадминистрации удостоены деятели культуры, которые имеют звание «заслуженный», преподаватели, артисты и участники любительских коллективов и т.д.

Они представляют учреждения культуры, образовательные художественные учреждения и творческие коллективы Сум, Сумского, Путивльского, Краснопольского, Кролевецкого, Ахтырского, Шосткинского, Лебединского, Ямпольского, Липоводолинского, Глуховского, Тростянецкого и Недригайловского районов.

Выплачиваться стипендии будут за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных назначений, предусмотренных на указанные цели, говорится в соответствующем распоряжении председателя облгосадминистрации от 27 января № 43-ОД.