Люди искусства получат стипендию от главы Сумской ОГА

За весомые достижения и значительный вклад в развитие и пропаганду национальной культуры, высокое профессиональное мастерство, активную общественную деятельность стипендий главы облгосадминистрации удостоены деятели культуры, которые имеют звание «заслуженный», преподаватели, артисты и участники любительских коллективов и т.д.
Они представляют учреждения культуры, образовательные художественные учреждения и творческие коллективы Сум, Сумского, Путивльского, Краснопольского, Кролевецкого, Ахтырского, Шосткинского, Лебединского, Ямпольского, Липоводолинского, Глуховского, Тростянецкого и Недригайловского районов.
Выплачиваться стипендии будут за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных назначений, предусмотренных на указанные цели, говорится в соответствующем распоряжении председателя облгосадминистрации от 27 января № 43-ОД.
Гончаров
Олег Іванович
-
член національної спілки журналістів України
Горбовцова
Жанна Григорівна
-
художній керівник Путивльського районного будинку культури
Давиденко
Лариса Анатоліївна
-
керівник народного самодіяльного вокального колективу «Джерело», керівник дитячого вокального колективу «Посмішка» Красно-пільського районного Палацу культури
Данченко
Надія Олександрівна
-
художній керівник народного аматорського вокального ансамблю «Зорі» Червоноранків-ського сільського будинку культури Кролевець-кого району, аматор народного мистецтва
Демченко
Любов Олексіївна
-
заслужений працівник культури України
Євтушенко
Володимир Васильович
-
старший викладач, керівник Народного ансамблю народного танцю «Молодість» Сумського вищого училища мистецтв і культури ім. Д.С.Бортнян-ського, заслужений працівник культури України
Жидєль
Сергій Петрович
-
викладач Охтирської художньої школи, член Національної спілки художників України
Ільченко
Лариса Володимирівна
-
головний редактор медіа-порталу «Агенція Творчих Подій»
Карпенко
Євген Віталійович
-
член Національної Всеукраїнської музичної спілки, голова асоціації композиторів Сумського обласного об’єднання Національної Всеукраїнсь-кої музичної спілки
Киричок
Любов Василівна
-
директор Ображіївського сільського будинку культури Шосткинського району
Ленський
Олексій Васильович
-
журналіст, письменник, краєзнавець
Лисянський
Віктор Якович
-
директор Голубівського сільського будинку культури Лебединського району
Микитенко
Валерій Миколайович
-
режисер-постановник Сумського обласного театру для дітей та юнацтва, заслужений артист України
Мостіпанова
Людмила Олександрівна
-
артистка ансамблю народної пісні «Слобожанські барви» Сумської обласної філармонії, заслужений працівник культури України
Мураста
Тетяна Іванівна
-
художній керівник Грем’яцького сільського клубу Ямпільського району
Полях
Анатолій Григорович
-
директор комунального закладу «Липоводолинсь-кий районний будинок культури» Липоводо-линської районної ради
Сазонова
Вікторія Іванівна
-
керівник аматорського танцювального колективу «Кроки» комунального закладу «Районний будинок культури» Глухівської районної ради
Сальніков
Сергій Михайлович
-
художній керівник Пушкарівського сільського будинку культури Сумського району
Федорко
Олексій Петрович
-
директор Кам’янського сільського будинку культури Тростянецького району
Цибульняк
Тетяна Миколаївна
-
керівник народного аматорського хорового колективу Недригайлівського районного будинку культури
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