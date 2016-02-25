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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:06115

Люди искусства получат стипендию от главы Сумской ОГА

20 ведущим творческим работникам области в 2017 году присвоено стипендию главы облгосадминистрации.

За весомые достижения и значительный вклад в развитие и пропаганду национальной культуры, высокое профессиональное мастерство, активную общественную деятельность стипендий главы облгосадминистрации удостоены деятели культуры, которые имеют звание «заслуженный», преподаватели, артисты и участники любительских коллективов и т.д.

Они представляют учреждения культуры, образовательные художественные учреждения и творческие коллективы Сум, Сумского, Путивльского, Краснопольского, Кролевецкого, Ахтырского, Шосткинского, Лебединского, Ямпольского, Липоводолинского, Глуховского, Тростянецкого и Недригайловского районов.

Выплачиваться стипендии будут за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных назначений, предусмотренных на указанные цели, говорится в соответствующем распоряжении председателя облгосадминистрации от 27 января № 43-ОД.

К сведению

Список провідних творчих працівників області, яким у 2017 році призначаються стипендії голови Сумської обласної державної адміністрації

Гончаров

Олег Іванович

-

член національної спілки журналістів України

 

 

Горбовцова

Жанна Григорівна

-

художній керівник Путивльського районного будинку культури

 

Давиденко

Лариса Анатоліївна

 

 

-

 

керівник народного самодіяльного вокального колективу «Джерело», керівник дитячого вокального колективу «Посмішка» Красно-пільського районного Палацу культури

 

Данченко

Надія Олександрівна

-

художній керівник народного аматорського вокального ансамблю «Зорі» Червоноранків-ського сільського будинку культури Кролевець-кого району, аматор народного мистецтва

 

Демченко

Любов Олексіївна

-

заслужений працівник культури України

 

 

Євтушенко

Володимир Васильович

-

старший викладач, керівник Народного ансамблю народного танцю «Молодість» Сумського вищого училища мистецтв і культури ім. Д.С.Бортнян-ського, заслужений працівник культури України

 

Жидєль

Сергій Петрович

 

-

 

викладач Охтирської художньої школи, член Національної спілки художників України

 

Ільченко

Лариса Володимирівна

-

головний редактор медіа-порталу «Агенція Творчих Подій»

 

Карпенко

Євген Віталійович

-

член Національної Всеукраїнської музичної спілки, голова асоціації композиторів Сумського обласного об’єднання Національної Всеукраїнсь-кої музичної спілки

 

Киричок

Любов Василівна

-

директор Ображіївського сільського будинку культури Шосткинського району

 

Ленський

Олексій Васильович

-

журналіст, письменник, краєзнавець

 

 

Лисянський

Віктор Якович

-

директор Голубівського сільського будинку культури Лебединського району

 

Микитенко

Валерій Миколайович

-

режисер-постановник Сумського обласного театру для дітей та юнацтва, заслужений артист України

 

Мостіпанова

Людмила Олександрівна

-

артистка ансамблю народної пісні «Слобожанські барви» Сумської обласної філармонії, заслужений працівник культури України

 

Мураста

Тетяна Іванівна

-

художній керівник Грем’яцького сільського клубу Ямпільського району

 

Полях

Анатолій Григорович

 

 

-

 

директор комунального закладу «Липоводолинсь-кий районний будинок культури» Липоводо-линської районної ради

 

Сазонова

Вікторія Іванівна

-

керівник аматорського танцювального колективу «Кроки» комунального закладу «Районний будинок культури» Глухівської районної ради

 

Сальніков

Сергій Михайлович

-

художній керівник Пушкарівського сільського будинку культури Сумського району

 

Федорко

Олексій Петрович

-

директор Кам’янського сільського будинку культури Тростянецького району

 

Цибульняк

Тетяна Миколаївна

-

керівник народного аматорського хорового колективу Недригайлівського районного будинку культури

Общество Губернаторские стипендии
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