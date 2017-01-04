В прошлом году 293 жителя Сумщины стали заслуженными пенсионерами В прошлом году 293 жителям Сумщины установлена пенсия за особые заслуги перед Украиной.

Об этом сообщила заместитель директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила Мусияка во время заседания комиссии по установлению пенсий за особые заслуги перед Украиной.

«В прошлом году такую пенсию установлено 293 гражданам, по 21 ходатайству увеличен размер ранее установленной надбавки», - отметила Людмила Мусияка. - Сейчас на рассмотрение комиссии подано 25 дел заявителей, претендующих на получение такой пенсии».

Среди общего количества заявителей: 12 человек - награждены трудовым орденом или имеют почетное звание «заслуженный»; 7 - многодетных матерей, которые родили и воспитали до шестилетнего возраста пятерых и более детей (в том числе 1 человек на увеличение размера надбавки «матерям-героиням»); 2 - депутаты четырех и более созывов городских, районных, районных в городах советов, 4 - ветераны войны, награжденные орденом или медалью «За отвагу».