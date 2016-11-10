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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:56185

Путивльский коллектив выиграл в международном фестивале

Народный фольклорный коллектив «Ярославна» Путивльского районного дома культуры одержал победу в номинации «Аутентичное пение» на фестивале «Перлина Fest».

Международный конкурс детско-юношеского творчества проходил в Киеве под лозунгом «Творчество ради будущего» и имел целью показать культурное разнообразие Украины, самобытность традиций, передающихся из поколения в поколение на протяжении нашей истории.

Яркий и колоритный молодежный коллектив с Путивльщины смог на отлично справиться с условиями конкурса и стал первым среди представителей всех регионов Украины в номинации «Аутентичное пение», продемонстрировав культуру и обычаи Сумщины, сообщает сайт Сумской ОГА.

Досуг Музыка Пения Путивль Фестиваль
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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