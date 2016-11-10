Путивльский коллектив выиграл в международном фестивале Народный фольклорный коллектив «Ярославна» Путивльского районного дома культуры одержал победу в номинации «Аутентичное пение» на фестивале «Перлина Fest».

Международный конкурс детско-юношеского творчества проходил в Киеве под лозунгом «Творчество ради будущего» и имел целью показать культурное разнообразие Украины, самобытность традиций, передающихся из поколения в поколение на протяжении нашей истории.

Яркий и колоритный молодежный коллектив с Путивльщины смог на отлично справиться с условиями конкурса и стал первым среди представителей всех регионов Украины в номинации «Аутентичное пение», продемонстрировав культуру и обычаи Сумщины, сообщает сайт Сумской ОГА.