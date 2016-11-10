Путивльский коллектив выиграл в международном фестивале

Международный конкурс детско-юношеского творчества проходил в Киеве под лозунгом «Творчество ради будущего» и имел целью показать культурное разнообразие Украины, самобытность традиций, передающихся из поколения в поколение на протяжении нашей истории.
Яркий и колоритный молодежный коллектив с Путивльщины смог на отлично справиться с условиями конкурса и стал первым среди представителей всех регионов Украины в номинации «Аутентичное пение», продемонстрировав культуру и обычаи Сумщины, сообщает сайт Сумской ОГА.
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