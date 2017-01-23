В Сумах спасатели освободили из снежного заноса грузовик

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула группы специальной пожарной техники отряда технической службы Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.
Преодолев расстояние в 11 км, спасатели прибыли на вызов. С помощью пожарного автомобиля КамАЗ повышенной проходимости грузовик освободили из снежного заноса и, применяя буксировочный трос, доставили до безопасного участка пути. Всего к оказанию помощи были задействованы 2 человека личного состава и 1 единица спецтехники.
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