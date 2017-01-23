В Сумах спасатели освободили из снежного заноса грузовик 31 января в 22:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Сумах на ул. Черкасской, выезжая со склада предприятия, в снежный занос попал грузовой автомобиль MAN, заблокировав движение на дороге.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула группы специальной пожарной техники отряда технической службы Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области. Преодолев расстояние в 11 км, спасатели прибыли на вызов. С помощью пожарного автомобиля КамАЗ повышенной проходимости грузовик освободили из снежного заноса и, применяя буксировочный трос, доставили до безопасного участка пути. Всего к оказанию помощи были задействованы 2 человека личного состава и 1 единица спецтехники.