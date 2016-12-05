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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:24211

На Сумщине поймали банду разбойников

Прокуратурой Сумской области организатору преступной группы 31 января 2017 года вручено уведомление о подозрении в совершении разбойных нападений. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 187 УК Украины, то есть разбой, соединенный с проникновением в жилье, совершенное организованной группой, лицами, ранее совершившим разбой.

Досудебным расследованием установлено, что 32-летний уроженец с. Чернеччина Краснопольского района, который уже неоднократно привлекался за совершение корыстных преступлений против собственности, в начале октября 2016 года решил использовать полученный преступный опыт, привлекая к этому еще трех своих знакомых из г. Сумы и с. Глыбное Краснопольского района.

Организатор разработал и довел соучастникам план систематической преступной деятельности, которая заключался в поиске лиц, которые могут владеть значительными суммами денежных средств и хранят их по месту жительства.

Реализуя свои преступные намерения, мужчины в вечернее время проникали в помещение частных предпринимателей, применяя к хозяевам насилие, похищали ценные вещи. Сейчас получено достаточно доказательств причастности указанных лиц к нападению на семью в с. Чернеччина Краснопольского района и жителя г. Сумы.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры Сумской области Анатолий Мирошниченко, организатору и его сообщникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, также проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Разбой
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