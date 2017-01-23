На Сумщине молодая мамочка украла с банковской карты знакомой 3 тысячи

В дежурную часть Липоводолинского отделение полиции с заявлением о краже обратилась 55-летняя жительница района. Она рассказала правоохранителям, что с ее банковской карты неизвестным образом исчезли около трех тысяч гривен. Женщина поделилась своим подозрением, что она стала жертвой действий киберпреступников.
Проведя по данному факту тщательную проверку, правоохранители установили личность злоумышленника, а точнее - злоумышленницы, которая все это время находилась рядом с потерпевшей. Ею оказалась ее 20-летняя односельчанка, к которой заявительница обращалась время от времени за помощью в пополнении счета своего мобильного телефона. Женщина передавала более «продвинутой» в интернетплатежах девушке свою банковскую карточку, чтобы та переводила деньги с ее банковского счета на счет мобильного оператора.
«Воспользовавшись доверчивостью потерпевшей и ее неосведомленностью в безналичных расчетах, подозреваемая решила присвоить часть денег со счета односельчанки, - комментирует начальник Липоводолинского отделения полиции Андрей Перелазный. - За небольшой промежуток времени она опустошила банковский счет женщины на общую сумму около трех тысяч гривен. Сейчас подозреваемой уже объявлено о подозрении по ч. 1 и ч.2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража».
Свои действия злоумышленница объясняет тяжелым материальным положением. Похищенные деньги она тратила на содержание собственного новорожденного ребенка и свои личные нужды.
Полиция в очередной раз обращается к гражданам с рекомендацией не быть безрассудными в вопросе сохранения тайны собственного банковского счета. Не доверять посторонним лицам и не предоставлять им свою банковскую карточку вместе с пин-кодом или свои персональные данные и номер своего мобильного, который «привязан» к банковскому счету, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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