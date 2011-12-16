Заповедники Сумщины попали в атлас

Презентация справочника состоялась 2 февраля в помещении областной универсальной научной библиотеки.
Издание содержит описания и карты существующих объектов и территорий природно-заповедного фонда, а также справочную и аналитическую информацию о состоянии заповедного дела в регионе. Сведения, представленные в справочнике, актуальные - по состоянию на 1 января 2017 года.
Главной целью разработки атласа является повышение уровня осведомленности работников государственных структур, экологически сознательной общественности и студенческой молодежи. Его составители выразили надежду, что это издание поможет лучше узнать Сумскую область - частичку Украины, где удалось сохранить различные черты ландшафта, уцелевшие дивные уголки гармонии человека и природы.
Атлас составлен и подготовлен к печати Украинской картографической группой. При его подготовке были использованы картографические, аналитические и текстовые материалы Департамента экологии и охраны природных ресурсов облгосадминистрации.
Издание осуществлено на средства областного фонда охраны окружающей природной среды на выполнение Программы охраны окружающей природной среды Сумской области на 2016-2018 годы.
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