Заповедники Сумщины попали в атлас Вышел атлас-справочник «Природно-заповедный фонд Сумской области».

Презентация справочника состоялась 2 февраля в помещении областной универсальной научной библиотеки.

Издание содержит описания и карты существующих объектов и территорий природно-заповедного фонда, а также справочную и аналитическую информацию о состоянии заповедного дела в регионе. Сведения, представленные в справочнике, актуальные - по состоянию на 1 января 2017 года.

Главной целью разработки атласа является повышение уровня осведомленности работников государственных структур, экологически сознательной общественности и студенческой молодежи. Его составители выразили надежду, что это издание поможет лучше узнать Сумскую область - частичку Украины, где удалось сохранить различные черты ландшафта, уцелевшие дивные уголки гармонии человека и природы.

Атлас составлен и подготовлен к печати Украинской картографической группой. При его подготовке были использованы картографические, аналитические и текстовые материалы Департамента экологии и охраны природных ресурсов облгосадминистрации.

Издание осуществлено на средства областного фонда охраны окружающей природной среды на выполнение Программы охраны окружающей природной среды Сумской области на 2016-2018 годы.