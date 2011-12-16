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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:33125

Заповедники Сумщины попали в атлас

Вышел атлас-справочник «Природно-заповедный фонд Сумской области».

Презентация справочника состоялась 2 февраля в помещении областной универсальной научной библиотеки.

Издание содержит описания и карты существующих объектов и территорий природно-заповедного фонда, а также справочную и аналитическую информацию о состоянии заповедного дела в регионе. Сведения, представленные в справочнике, актуальные - по состоянию на 1 января 2017 года.

Главной целью разработки атласа является повышение уровня осведомленности работников государственных структур, экологически сознательной общественности и студенческой молодежи. Его составители выразили надежду, что это издание поможет лучше узнать Сумскую область - частичку Украины, где удалось сохранить различные черты ландшафта, уцелевшие дивные уголки гармонии человека и природы.

Атлас составлен и подготовлен к печати Украинской картографической группой. При его подготовке были использованы картографические, аналитические и текстовые материалы Департамента экологии и охраны природных ресурсов облгосадминистрации.

Издание осуществлено на средства областного фонда охраны окружающей природной среды на выполнение Программы охраны окружающей природной среды Сумской области на 2016-2018 годы.

Общество Заповедники
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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