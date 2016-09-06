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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:3633

В Сумах стартовал областной тур Всеукраинского конкурса «Учитель года-2017»

Уже более 20 лет этот конкурс собирает лучших педагогов области, чтобы они имели возможность поделиться своей педагогическим мастерством, показать - чем живет современная школа.

В этом году в очном этапе областного тура Всеукраинского конкурса «Учитель года-2017» принимают участие 20 педагогов. Они будут бороться за победу в четырех номинациях: биология, информатика, музыкальное искусство, начальные классы.

По словам конкурсантов, победа для них - не самоцель. Главное - поделиться своими знаниями и умениями, узнать интересные, которые потом пригодятся в дальнейшей работе с учениками.

«Учитель года» - это конкурс, в котором учитель может продемонстрировать свое профессиональное мастерство и творчество, - говорила учитель информатики Шосткинской гимназии Елена Пата. - Для меня он интересен и полезен».

Тщательно готовилась к областному этапу и учитель музыкального искусства Сумской специализированной школы № 1 Валентина Новикова. Она изучала различные методики, новые практики.

«Музыкальное искусство - это не обычный школьный предмет, - с любовью к нему говорит Валентина Николаевна. - Ведь мы должны воспитывать в молодежи эстетику, формировать у нее музыкальный (и не только) вкус».

Впереди у конкурсантов - соревнования, по результатам областного тура и будут определены победители в каждой номинации. Они представят Сумскую область на всеукраинском туре конкурса «Учитель года».

Общество Образование Учитель года
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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