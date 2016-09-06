В Сумах стартовал областной тур Всеукраинского конкурса «Учитель года-2017» Уже более 20 лет этот конкурс собирает лучших педагогов области, чтобы они имели возможность поделиться своей педагогическим мастерством, показать - чем живет современная школа.

В этом году в очном этапе областного тура Всеукраинского конкурса «Учитель года-2017» принимают участие 20 педагогов. Они будут бороться за победу в четырех номинациях: биология, информатика, музыкальное искусство, начальные классы.

По словам конкурсантов, победа для них - не самоцель. Главное - поделиться своими знаниями и умениями, узнать интересные, которые потом пригодятся в дальнейшей работе с учениками.

«Учитель года» - это конкурс, в котором учитель может продемонстрировать свое профессиональное мастерство и творчество, - говорила учитель информатики Шосткинской гимназии Елена Пата. - Для меня он интересен и полезен».

Тщательно готовилась к областному этапу и учитель музыкального искусства Сумской специализированной школы № 1 Валентина Новикова. Она изучала различные методики, новые практики.

«Музыкальное искусство - это не обычный школьный предмет, - с любовью к нему говорит Валентина Николаевна. - Ведь мы должны воспитывать в молодежи эстетику, формировать у нее музыкальный (и не только) вкус».

Впереди у конкурсантов - соревнования, по результатам областного тура и будут определены победители в каждой номинации. Они представят Сумскую область на всеукраинском туре конкурса «Учитель года».