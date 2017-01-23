На Сумщине будут судить двух глав сельсоветов, которых поймали на взятках

Действия должностных лиц квалифицированы ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины.
Установлено, что один из руководителей села в ноябре 2016 года получил 25 тыс. грн за содействие в выделении земельного участка, другой в январе текущего года - 10 тыс. грн за предоставление разрешения на проведение развлекательных мероприятий на территории села. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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