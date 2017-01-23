На Сумщине будут судить двух глав сельсоветов, которых поймали на взятках Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительные акты в отношении двух глав сельских советов, которые были уличены в получении неправомерной выгоды.

Действия должностных лиц квалифицированы ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины. Установлено, что один из руководителей села в ноябре 2016 года получил 25 тыс. грн за содействие в выделении земельного участка, другой в январе текущего года - 10 тыс. грн за предоставление разрешения на проведение развлекательных мероприятий на территории села. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.