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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:39189

На Сумщине будут судить двух глав сельсоветов, которых поймали на взятках

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительные акты в отношении двух глав сельских советов, которые были уличены в получении неправомерной выгоды.

Действия должностных лиц квалифицированы ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины.

Установлено, что один из руководителей села в ноябре 2016 года получил 25 тыс. грн за содействие в выделении земельного участка, другой в январе текущего года - 10 тыс. грн за предоставление разрешения на проведение развлекательных мероприятий на территории села. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Взятка Глава сельсовета
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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