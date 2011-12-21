Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:41265

Транспортный налог: обновленные правила

Плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые имеют легковые автомобили, с года выпуска которых прошло включительно не более пяти лет и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года.

То есть, объектом налогообложения в 2017 году являются легковые автомобили среднерыночная стоимость которых составляет более 1 200 000 гривен.

Не изменились правила расчета среднерыночной стоимости автомобилей. В настоящее время Министерством экономического развития и торговли Украины, которое является ответственным за определение среднерыночной стоимости автомобилей, будут приниматься во внимание: марка авто, его модель, год выпуска, объем двигателя и тип топлива. Тип коробки переключения передач и пробег легкового автомобиля, которые фигурировали в предыдущих параметрах, отныне не будут учитываться.

Отныне перечень легковых автомобилей, которые являются объектом для начисления транспортного налога должен ежегодно размещаться на официальном веб-сайте Министерства экономического развития и торговли Украины в срок до 1 февраля отчетного года.

Размер ставки налога за каждый легковой автомобиль не изменился – 25 000 гривен, - напоминают в Городской налоговой инспекции в г. Сумы.

Юридические лица - владельцы автомобилей, указанных в перечне, до 20 февраля т.г. должны подать в налоговую инспекцию по месту регистрации объекта налогообложения декларацию с разбивкой годовой суммы равными долями поквартально.

Оплачивается транспортный налог по месту регистрации объектов налогообложения:

- физическими лицами - в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения;

- юридическими лицами - авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Право Транспортный коллапс
view counter

По тематике

03.03.2015 07:43

Сумские власти не справляются самостоятельно с транспортным коллапсом

2 марта городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрела ситуацию, сложившуюся на рынке пассажирских перевозок Сум после...

21.12.2011 10:15

В Сумской мэрии признали, что забыли обязать маршрутки ездить по вечерам

Городской голова Сум Геннадий Минаев признал, что в договорах с перевозчиками не было указано обязательство ездить до 23.00, и теперь... 19

Новости

За незаконное хранение оружия житель Ахтырщини может попасть в тюрьму
Сегодня 17:47
ПриватБанк гарантирует 20 тыс. грн за информацию о взрыве банкомата в Сумах
Сегодня 17:25
Сумской пограничник отказался от взятки от таджика
Сегодня 17:13
В Сумах патрульные задержали грабителей
Сегодня 16:39
Конотопские полисмены предупредили передачу в изолятор наркотиков
Сегодня 16:21
СМНПО испытывает насосы для Ташкента и Сум
Сегодня 15:58
На Сумщине создадут более 30 громад в 2017 году
Сегодня 15:26
В Конотопе за краденный телефон могут посадить на 5 лет
Сегодня 14:58
В Сумах будут судить виновников ДТП на Лушпы, в котором погибла 16-летняя студентка
Сегодня 14:48
Транспортный налог: обновленные правила
Сегодня 14:41
Суд продлил санацию "Сумыхимпрома" еще на полгода
Сегодня 14:33
Сумской футболист может перейти в калиниградскую «Балтику»
Сегодня 14:26
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.