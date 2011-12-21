Транспортный налог: обновленные правила Плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые имеют легковые автомобили, с года выпуска которых прошло включительно не более пяти лет и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года.

То есть, объектом налогообложения в 2017 году являются легковые автомобили среднерыночная стоимость которых составляет более 1 200 000 гривен.

Не изменились правила расчета среднерыночной стоимости автомобилей. В настоящее время Министерством экономического развития и торговли Украины, которое является ответственным за определение среднерыночной стоимости автомобилей, будут приниматься во внимание: марка авто, его модель, год выпуска, объем двигателя и тип топлива. Тип коробки переключения передач и пробег легкового автомобиля, которые фигурировали в предыдущих параметрах, отныне не будут учитываться.

Отныне перечень легковых автомобилей, которые являются объектом для начисления транспортного налога должен ежегодно размещаться на официальном веб-сайте Министерства экономического развития и торговли Украины в срок до 1 февраля отчетного года.

Размер ставки налога за каждый легковой автомобиль не изменился – 25 000 гривен, - напоминают в Городской налоговой инспекции в г. Сумы.

Юридические лица - владельцы автомобилей, указанных в перечне, до 20 февраля т.г. должны подать в налоговую инспекцию по месту регистрации объекта налогообложения декларацию с разбивкой годовой суммы равными долями поквартально.

Оплачивается транспортный налог по месту регистрации объектов налогообложения:

- физическими лицами - в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения;

- юридическими лицами - авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.