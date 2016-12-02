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Евгений Кудлай
Сегодня 12:56181

Акционер Сумского НПО Григоришин уступил часть своего российского бизнеса

Константин Григоришин уступил часть своего российского бизнеса Евгению Гинеру.

Собственник группы «Энергетический стандарт» Константин Григоришин уступил часть своего российского бизнеса совладелецу группы «VS Energy» Евгению Гинеру.

Как пишет liga.net, после резкого падения оборота группы в России Григоришин привлек нового партнера. Им стал известный российский бизнесмен, совладелец группы «VS Energy» Евгений Гинер.

«С начала года бизнесом «Энергетического стандарта» в России управляет сын Гинера - Вадим. 10 января он официально возглавил московское ООО «Энергетический стандарт» с оборотом в десятки миллионов долларов», - пишет издание.

Российская компания «Энергетический стандарт» - обычный посредник, через которого «Сумское НПО», «Запорожтрансформатор» и «Турбоатом» продают свою продукцию в России.

Компания участвует в тендерах предприятий «Росатома», «Газпрома» и других российских холдингов. Именно от госзаказов напрямую зависит прибыль бизнеса Григоришина в России и загрузка его украинских предприятий.

«После начала российской агрессии спрос на их продукцию резко сократился. Если в 2013 году доля поставок в Россию «Сумского НПО» превысила 50% от общего объема экспорта, то в 2015-м упала до 12,1%, следует из отчетности компании. Результатов за 2016 год предприятие еще не публиковало», - отмечает издание.

На московском трейдере оседали миллиарды рублей, но с ухудшением российско-украинских отношений его выручка упала в разы. По информации российских СМИ, если в «тучном» 2012 году компания заработала 24,7 млрд рублей, то в кризисном 2015-м - всего лишь 4,2 млрд, или около 70 млн долл.

«Григоришин давно искал партнера, чтобы наладить бизнес в России», - рассказал близкий к бизнесмену топ-менеджер крупной украинской госкомпании.

Отмечается, что появление Гинера может исправить финансовые результаты компании.

Как известно, Евгений Гинер - выходец из Украины. Вместе с россиянами Александром Бабаковым и Михаилом Воеводиным он владеет группой «VS Energy».

В Украине ей принадлежит семь энергоснабжающих компаний (облэнерго) с годовой выручкой более 13 млрд грн. Также «VS Energy» владеет крупнейшей сетью отелей «Premier International» (насчитывает 17 гостиниц без учета Крыма). Сам Гинер с прошлого года стал мажоритарным акционером украинского «PIN банка».

Вадим Гинер фактически является партнером отца и возглавляет множество его компаний в России и за границей.

Экономика Григоришин СМНПО
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