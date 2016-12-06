СМНПО испытывает насосы для Ташкента и Сум В конце января в ПАО «Сумское НПО» приступили к испытаниям двух вакуумных водокольцевых насосов типа ВВН-50/0,2Н.

Убедившись в надлежащем качестве продукции, уже в ближайшее время сумские машиностроители отправят технику на объекты заказчиков.

Один насос будет задействован в химической промышленности. Он понадобился ПАО «Сумыхимпром» для модернизации собственных производственных мощностей. Второй с такой же целью заказан компанией «Хоразм шакар» (г. Ташкент, Узбекистан), главным профилем которой является сахароварения.

По сообщению ведущего менеджера управления продаж Олега Семесенко, техника в обоих случаях создана из нержавеющей стали и в дальнейшем будет использоваться для работы в агрессивной среде.

Также собеседник добавляет, что, согласно достигнутым договоренностям, заводчане должны поставить крупнейшему производителю сладкого песка в Узбекистане, мощность которого составляет до 390 тыс. тонн в год или 1150 тонн сахара в сутки, не только насос, а и водокольцевой компрессор ВК-50Н.

Кстати, это будет не первый опыт работы с данным заказчиком, поскольку четыре года назад Сумское НПО отправляло в адрес партнера два водокольцевых компрессора модификации ВК-50М1.