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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:58253

СМНПО испытывает насосы для Ташкента и Сум

В конце января в ПАО «Сумское НПО» приступили к испытаниям двух вакуумных водокольцевых насосов типа ВВН-50/0,2Н.

Убедившись в надлежащем качестве продукции, уже в ближайшее время сумские машиностроители отправят технику на объекты заказчиков.

Один насос будет задействован в химической промышленности. Он понадобился ПАО «Сумыхимпром» для модернизации собственных производственных мощностей. Второй с такой же целью заказан компанией «Хоразм шакар» (г. Ташкент, Узбекистан), главным профилем которой является сахароварения.

По сообщению ведущего менеджера управления продаж Олега Семесенко, техника в обоих случаях создана из нержавеющей стали и в дальнейшем будет использоваться для работы в агрессивной среде.

Также собеседник добавляет, что, согласно достигнутым договоренностям, заводчане должны поставить крупнейшему производителю сладкого песка в Узбекистане, мощность которого составляет до 390 тыс. тонн в год или 1150 тонн сахара в сутки, не только насос, а и водокольцевой компрессор ВК-50Н.

Кстати, это будет не первый опыт работы с данным заказчиком, поскольку четыре года назад Сумское НПО отправляло в адрес партнера два водокольцевых компрессора модификации ВК-50М1.

Экономика СМНПО
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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