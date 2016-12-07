Сумское НПО работает на ахтырских нефтяников

В ближайшее время продукцию планируется отгрузить заказчику. Оборудование будет служить для отделения этиленгликоля от воды методом ректификации.Регенерацинно-испарительная колонна является вертикальным цилиндром с перегородками, вверху которого размещен дефлегматор для улавливания этиленгликоля – органического соединения, которое в сочетании с водой имеет более низкую температуру замерзания по сравнению с растворами на основе других гликолей. Благодаря этим и другим свойствам этиленгликоль широко используют в различных отраслях промышленности.
Подобные производственные проекты привычны для коллектива сумских машиностроителей. Тем не менее, заводчане отмечают, что изготовление колонны высотой 16 метров с большим количеством колпачковых тарелок требует особой внимательности и квалифицированного подхода.
К слову, Качановский ГПЗ – самый мощный комплекс в системе ПАО «Укрнефть» по приему и подготовке газа. Ежегодно он осуществляет прием свыше 2 млрд м3 голубого топлива, что составляет 73% общей добычи компании. Основной продукцией завода являются отбензиненный и сжиженный газ, нефть и конденсат.
В конце января в ПАО «Сумское НПО» приступили к испытаниям двух вакуумных водокольцевых насосов типа ВВН-50/0,2Н....
Константин Григоришин уступил часть своего российского бизнеса Евгению Гинеру....
Мэр Сум Александр Лысенко хочет предложить ПАО «Сумское НПО» заняться ремонтом троллейбусов....
Сегодня утром работники Сумского машиностроительного объединения устроили митинг под стенами Кабмина. Требования пикетчиков были простые и лаконичные: работа, зарплата и...
Несколько сот человек пикетируют сегодня, 7 декабря, Дом правительства в Киеве с требованиями вернуть государственный заказ «Нафтогаза Украины» Сумскому НПО,...