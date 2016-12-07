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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 08:18285

Сумское НПО работает на ахтырских нефтяников

ПАО «Сумское НПО» находится на завершающем этапе выполнения заказа для ПАО «Укрнефть», предусматривающего поставку 16-метровой регенерационно-испарительной колонны К-2, которая будет применяться на Качановском газоперерабатывающем заводе на Ахтырщине.

В ближайшее время продукцию планируется отгрузить заказчику. Оборудование будет служить для отделения этиленгликоля от воды методом ректификации.Регенерацинно-испарительная колонна является вертикальным цилиндром с перегородками, вверху которого размещен дефлегматор для улавливания этиленгликоля – органического соединения, которое в сочетании с водой имеет более низкую температуру замерзания по сравнению с растворами на основе других гликолей. Благодаря этим и другим свойствам этиленгликоль широко используют в различных отраслях промышленности.

Подобные производственные проекты привычны для коллектива сумских машиностроителей. Тем не менее, заводчане отмечают, что изготовление колонны высотой 16 метров с большим количеством колпачковых тарелок требует особой внимательности и квалифицированного подхода.

К слову, Качановский ГПЗ – самый мощный комплекс в системе ПАО «Укрнефть» по приему и подготовке газа. Ежегодно он осуществляет прием свыше 2 млрд м3 голубого топлива, что составляет 73% общей добычи компании. Основной продукцией завода являются отбензиненный и сжиженный газ, нефть и конденсат.

Экономика СМНПО
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