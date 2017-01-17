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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 08:01286

В пятницу некоторые улицы Сум будут временно обесточены

Об этом сообщили в филиале «Сумской городской район электрических сетей» GАО «Сумыоблэнерго».

Отключение связаны с ремонтными работами на воздушных линиях, электрооборудовании и подключением новых абонентов.

3 января с 9:00 до 13:00 свет отключат по ул. 2-я Червоносельская (д. №№ 38-50, 23-57), ул. 1-я Червоносельская (д. №№ № 22-48, 11-33), ул. Юбилейная (д. №№ 112-174,97-129), ул. Низовская;

с 13:00 до 15:00 - по ул. Матросова;

с 8:00 до 15:00 - по ул. Данила Галицкого (д. №№ 65-77), ул. Пушкина (д. №№ 9-25), ул. Садовая (д. №№ 34-42,55-65), ул. Первомайская (д. №№ 28-34), пер. 8 марта (д. №№ 18-24), ул. Конотопская, ул. Лизы Чайкиной;

с 8:00 до 12:00 - по ул. Гетмана Мазепы (д. №№ 1-33, 8-24), ул. Ярослава Мудрого (д. №№ 71-87, №78-92), ул. Успенского (д. №№ 3-27, №2-28);

с 9:00 до 12:00 - по ул. Сиреневая (д. №№ 1-33,10-70).

После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.

Общество Отключение света
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