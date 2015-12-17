Сумщина срочно собирает гуманитарку помощью для жителей Авдеевки По поручению главы облгосадминистрации Николая Клочко уже в ближайшее время в пострадавший город отправится первый грузовой автомобиль с вещами первой необходимости: продуктами питания, теплой одеждой, дизельным топливом, медикаментами и др.

«Ни в коем случае мы не можем оставаться в стороне от этой проблемы. Жители Авдеевки нуждаются в помощи всей Украины. Давайте будем людьми и приложим все усилия для того, чтобы максимально помочь пострадавшим от обстрелов», - подчеркнул заместитель главы ОГА Иван Боршош.

Все районы Сумской области присоединились к всеукраинской сбора гуманитарного груза, и пока в город Сумы уже направляются автомобили с вещами первой необходимости.

Также Иван Боршош поручил Департаменту социальной защиты населения облгосадминистрации в течение дня собрать информацию о количестве мест в социальных и медицинских учреждениях области для возможного расселения пострадавших жителей Авдеевки. Он отметил, что ситуация критическая, поэтому действовать нужно максимально оперативно и слаженно.

Сумщина с первых дней военной агрессии активно оказывала помощь жителям и вынужденным переселенцам с востока страны. Поэтому и сегодня никто из нас не останется равнодушным. В ОГА надеются, что общественные активисты, волонтерские организации области также присоединятся к доброму делу. Особенно необходимы теплые вещи (как взрослые, так и детские), продукты питания и медикаменты.