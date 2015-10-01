Информация для сумчан: коэффициент индексации оценки земель в 2016 году Госгеокадастр информирует о коэффициенте индексации нормативной денежной оценки земель за 2016 год.

В соответствии с пунктом 8 подраздела 6 Переходных положений Налогового кодекса Украины (в редакции Закона Украины от 20.12.2016 № 1791-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году») установлено, что индекс потребительских цен за 2016 год, используемый для определения коэффициента индексации нормативной денежной оценки земель, применяется со значением: для сельскохозяйственных угодий (пашни, многолетних насаждений, сенокосов, пастбищ и залежей) - 100 процентов; для земель несельскохозяйственного назначения - 106 процентов.

Коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель применяется кумулятивно в зависимости от даты проведения нормативной денежной оценки земель. Коэффициенты индексации нормативной денежной оценки земель составляют: 1996 год - 1,703; 1997 год - 1,059; 1998 год - 1,006; 1999 год - 1,127; 2000 год - 1,182; 2001 год - 1,02; 2005 год - 1,035; 2007 год - 1,028; 2008 год - 1,152; 2009 год - 1,059; 2010 год - 1,0; 2011 -1,0; 2012 год - 1,0; 2013 год - 1,0; 2014 - 1,249; 2015 - 1,433 (кроме сельскохозяйственных угодий) и 1,2 для сельскохозяйственных угодий (пашни, залежи, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения). Нормативная денежная оценка земель за 2002, 2003, 2004 и 2006 годы не индексировалась.

Значение коэффициента индексации нормативной денежной оценки сельскохозяйственных угодий (пашни, многолетних насаждений, сенокосов, пастбищ и залежей) за 2016 год составляет 1,0, а для земель несельскохозяйственного назначения - 1,06.

По информации Государственной службы статистики Украины, индекс потребительских цен за 2016 год составил 112,4%.