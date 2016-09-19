В Сумах патрульные задержали грабителей

Патрульные, которые оперативно прибыли на место происшествия, по полученным приметам начали поиски нападавших. Обследуя прилегающую территорию, полицейские обнаружили 2 мужчин и 1 женщину, которые соответствовали ориентированию. Заметив инспекторов, компания бросилась наутек.
Стражи порядка догнали и задержали их. Вблизи места, где их удалось остановить, инспекторы нашли недавно похищенный телефон. Заявитель узнал граждан.
Через несколько минут, неподалеку патрульные заметили еще одного мужчину, который отвечал описанным приметам. Заявитель опознал всех граждан.
Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у него почти ту сумму, которая была похищена.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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