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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:15151

Сумские копы задержали вора, укравшего чужую куртку

28 января, около 23 часов, возвращаясь домой на улицу Романа Атаманюка, мужчина заметил подозрительного незнакомца, который стоял возле его подъезда.

Общаясь с мужчиной, незнакомец нервничал. Во время разговора человек заметил, что его собеседник одет в куртку очень похожую на его собственную, которая имеет схожие повреждения.

Когда он задал вопрос об истории ее происхождения, гражданин бросился наутек. Он побежал за ним и вызвал патрульную полицию. Впоследствии, благодаря слаженным действиям, он был задержан.

Как выяснилось, мать владельца куртки имеет проблемы со зрением, поэтому женщина, услышав схожий с ее сыном голос, впустила домой незнакомца. Однако тот почти все время молчал и через несколько минут покинул квартиру. Выходя из подъезда, он и встретился с владельцем похищенной куртки.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Право Кража
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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