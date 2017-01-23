Сумские копы задержали вора, укравшего чужую куртку

Общаясь с мужчиной, незнакомец нервничал. Во время разговора человек заметил, что его собеседник одет в куртку очень похожую на его собственную, которая имеет схожие повреждения.
Когда он задал вопрос об истории ее происхождения, гражданин бросился наутек. Он побежал за ним и вызвал патрульную полицию. Впоследствии, благодаря слаженным действиям, он был задержан.
Как выяснилось, мать владельца куртки имеет проблемы со зрением, поэтому женщина, услышав схожий с ее сыном голос, впустила домой незнакомца. Однако тот почти все время молчал и через несколько минут покинул квартиру. Выходя из подъезда, он и встретился с владельцем похищенной куртки.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.
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