Сумские копы задержали вора, укравшего чужую куртку 28 января, около 23 часов, возвращаясь домой на улицу Романа Атаманюка, мужчина заметил подозрительного незнакомца, который стоял возле его подъезда.

Общаясь с мужчиной, незнакомец нервничал. Во время разговора человек заметил, что его собеседник одет в куртку очень похожую на его собственную, которая имеет схожие повреждения.

Когда он задал вопрос об истории ее происхождения, гражданин бросился наутек. Он побежал за ним и вызвал патрульную полицию. Впоследствии, благодаря слаженным действиям, он был задержан.

Как выяснилось, мать владельца куртки имеет проблемы со зрением, поэтому женщина, услышав схожий с ее сыном голос, впустила домой незнакомца. Однако тот почти все время молчал и через несколько минут покинул квартиру. Выходя из подъезда, он и встретился с владельцем похищенной куртки.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.