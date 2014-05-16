Тепер сумчанам є, що розповісти про Суми дітям

Інформація подана у пораднику спонукає дітей та їх батьків до відвідування музеїв, театрів, філармонії та культурних заходів рідного міста. Порадник містить у собі цікаві завдання, що розвивають творчі здібності та уяву дитини.
Дана література була розповсюджена школами та бібліотеками міста.
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