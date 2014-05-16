Тепер сумчанам є, що розповісти про Суми дітям 31 січня у приміщенні міської галереї відбулась презентація навчального порадника для дітей молодшого шкільного віку «Я розповім тобі про Суми», у якому розповідається про історію та сьогодення міста.

Інформація подана у пораднику спонукає дітей та їх батьків до відвідування музеїв, театрів, філармонії та культурних заходів рідного міста. Порадник містить у собі цікаві завдання, що розвивають творчі здібності та уяву дитини. Дана література була розповсюджена школами та бібліотеками міста.