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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:07263

Тепер сумчанам є, що розповісти про Суми дітям

31 січня у приміщенні міської галереї відбулась презентація навчального порадника для дітей молодшого шкільного віку «Я розповім тобі про Суми», у якому розповідається про історію та сьогодення міста.

Інформація подана у пораднику спонукає дітей та їх батьків до відвідування музеїв, театрів, філармонії та культурних заходів рідного міста. Порадник містить у собі цікаві завдання, що розвивають творчі здібності та уяву дитини.

Дана література була розповсюджена школами та бібліотеками міста.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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