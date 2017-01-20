За незаконное хранение оружия житель Ахтырщини может попасть в тюрьму

К сотрудникам Ахтырского отдела полиции поступила оперативная информация о том, что 28-летний житель одного из сел Ахтырского района по месту жительства хранит нелегальное оружие. В ходе санкционированного обыска в его доме полицейские обнаружили охотничье ружье «ТОЗ-12» калибра 5,6мм.
Мужчина объяснил правоохранителям, что оружие нашел летом возле местного пруда, и хотел сдать «находку» в полицию, но все это время ему что-то мешало.
«Нелегальное оружие изъято и отправлено на экспертное исследование, - комментирует начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - Сейчас же полицейские в рамках открытого уголовного производства проверяют версию владельца ружья о его происхождении и цели хранения ».
Правоохранители напоминают гражданам, что незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также взрывоопасных предметов влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства. Поэтому, чтобы не подвергать себя и своих близких опасности, владельцы нелегального оружия должны безотлагательно выдать его правоохранителям. Ведь только добровольная сдача оружия, боеприпасов и взрывоопасных средств освобождает от уголовной ответственности, согласно ч.3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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