Сумские депутаты взялись за аварию, в которой пострадала Соня Штепа Городская власть держит на контроле расследование дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в прошлом году 30 декабря вблизи конно-спортивной школы по ул. Веретеновская, в результате которой 12-летняя сумчанка София Штепа получила тяжелые телесные повреждения.

Для того, чтобы выяснить, на какой стадии сейчас идет расследование обстоятельств ДТП, 1 февраля собралась комиссия по вопросам законности, взаимодействия с правоохранительными органами, предотвращения и противодействия коррупции, местного самоуправления, регламента, депутатской деятельности и этики, по вопросам имущества коммунальной собственности и приватизации.

Оперативную информацию депутатам предоставили начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута и старший следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Сумской области Дмитрий Отставных.

Как сообщил главный полицейский города, уже проведено большое количество следственных действий и запланирован еще ряд экспертиз.

Однако отец пострадавшей девочки Дмитрий Штепа обеспокоен тем, чтобы запись обстоятельств ДТП с видеорегистратора машины, совершившей наезд на его дочь, была обнародована как можно скорее и в полном объеме.

Павел Карабута заверил, что вмешательств в систему видеорегистратора быть не может, и это выясняется очень легко. Поэтому дело, несомненно, будет расследоваться справедливо.

Об этом заявил и старший следователь Дмитрий Отставных. Он сообщил, что после того, как КП «Дорремстрой» расчистит участок дороги по ул. Веретеновская, 1/15, где и произошел несчастный случай, будут в дальнейшем выясняться детали этого события.

Дмитрий Штепа никаких нареканий на работу следователей не высказал. На вопрос секретаря городского совета Андрея Баранова, обращался ли водитель к родителям девочки с предложением помочь финансово в ее лечении, Дмитрий Штепа ответил, что водитель после огласки дела через адвоката передал около 10 тыс. грн на лечение ребенка. На них родители купили лекарства для Софии. Всего, сказал отец девочки, за все время ее лечения уже было потрачено около 30 тыс. грн.

Вместе с председателем комиссии Александром Зименко Дмитрий Штепа обратились в полицию не затягивать расследование и действовать в рамках действующего законодательства, чтобы виновник понес справедливое наказание. Тот факт, что водитель автомобиля достаточно состоятельный, также не должно влиять на расследование и его результат.