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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:00150

В Сумах снизили ставки налога на недвижимое имущество

Сумской городской совет принял решение от 25.01.17 № 1728-МР «О внесении изменений в решение Сумского городского совета от 29 июня 2016 № 921-МР «Об установлении налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка в г. Сумы».

Изменения связаны с тем, что ставки этого налога привязаны к размеру минимальной заработной платы, которая с 1 января 2017 года существенно возросла и составляет 3200 грн.

В связи с внесенными изменениями в Налоговый кодекс Украины и с целью недопущения пропорционального роста налоговой нагрузки на жителей города и юридических лиц, департаментом обеспечения ресурсных платежей был подготовлен соответствующий проект решения Сумского городского совета.

Этим документом внесены изменения в базовый решения в части перечня объектов, которые не являются объектом налогообложения, и уменьшены в два раза ставки налога в процентах к размеру минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года.

Общество Налоги
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