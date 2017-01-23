В Сумах снизили ставки налога на недвижимое имущество

Изменения связаны с тем, что ставки этого налога привязаны к размеру минимальной заработной платы, которая с 1 января 2017 года существенно возросла и составляет 3200 грн.
В связи с внесенными изменениями в Налоговый кодекс Украины и с целью недопущения пропорционального роста налоговой нагрузки на жителей города и юридических лиц, департаментом обеспечения ресурсных платежей был подготовлен соответствующий проект решения Сумского городского совета.
Этим документом внесены изменения в базовый решения в части перечня объектов, которые не являются объектом налогообложения, и уменьшены в два раза ставки налога в процентах к размеру минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года.
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