Сумская студентка признана лучшей спортсменкой января в Украине! По итогам спортивного января Национальная олимпийский комитет признал новоиспеченную чемпионку Европы по биатлону Юлию Джиму лучшей спортсменкой первого месяца в новом году.

Лучшим тренером месяца стал старший тренер женской биатлонной команды Украины Урош Велепец. Высокого признания НОК наша Олимпийская чемпионка удостоена благодаря блестящему выступлению на европейском первенстве в польском Душники-Здруй. На престижном старте Юлия завоевала полный комплект наград.

В спринтерской гонке она, продемонстрировав отличную чистую стрельбу и высокую скорость на трассе, не оставила ни единого шанса своим соперницам и заняла высшую ступень на пьедестале почета.

Медальный сбор студентка СумГУ продолжила в гонке преследования, в которой принесла нашей стране «серебро». В смешанной эстафете вместе с коллегами по команде: уроженкой Сум Анастасией Меркушино, Александром Жирным и уроженцем Сумщины Русланом Ткаленко Юлия заняла третье место.

Отметим, что Юлия Джима впервые получает звание лучшей спортсменки месяца в Украине.