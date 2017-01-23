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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:17152

Сумская студентка признана лучшей спортсменкой января в Украине!

По итогам спортивного января Национальная олимпийский комитет признал новоиспеченную чемпионку Европы по биатлону Юлию Джиму лучшей спортсменкой первого месяца в новом году.

Лучшим тренером месяца стал старший тренер женской биатлонной команды Украины Урош Велепец. Высокого признания НОК наша Олимпийская чемпионка удостоена благодаря блестящему выступлению на европейском первенстве в польском Душники-Здруй. На престижном старте Юлия завоевала полный комплект наград.

В спринтерской гонке она, продемонстрировав отличную чистую стрельбу и высокую скорость на трассе, не оставила ни единого шанса своим соперницам и заняла высшую ступень на пьедестале почета.

Медальный сбор студентка СумГУ продолжила в гонке преследования, в которой принесла нашей стране «серебро». В смешанной эстафете вместе с коллегами по команде: уроженкой Сум Анастасией Меркушино, Александром Жирным и уроженцем Сумщины Русланом Ткаленко Юлия заняла третье место.

Отметим, что Юлия Джима впервые получает звание лучшей спортсменки месяца в Украине.

Спорт Юлия Джима
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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