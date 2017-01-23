Сумскую биатлонистку разбанили после годичной дисквалификации за допинг Дисквалификация Ольги Абрамовой приостановлена.

Федерация биатлона Украины получила письмо Спортивного Арбитражного Суда о приостановлении с 31 января дисквалификации спортсменки сборной Украины Ольги Абрамовой до окончательного решения суда на заседании, которое состоится 2 февраля в Лозанне.

Таким образом, студентка СумГУ Ольга Абрамова может быть заявлена на шестой этап Кубка IBU, который пройдет 3-4 февраля в Осрбли.

Сегодня дозаявку Ольги на этап в Осрбли было подано украинской сборной и принято организаторами соревнований, сообщает сайт Федерации биатлона Украины.