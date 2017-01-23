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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:40110

Сумскую биатлонистку разбанили после годичной дисквалификации за допинг

Дисквалификация Ольги Абрамовой приостановлена.

Федерация биатлона Украины получила письмо Спортивного Арбитражного Суда о приостановлении с 31 января дисквалификации спортсменки сборной Украины Ольги Абрамовой до окончательного решения суда на заседании, которое состоится 2 февраля в Лозанне.

Таким образом, студентка СумГУ Ольга Абрамова может быть заявлена на шестой этап Кубка IBU, который пройдет 3-4 февраля в Осрбли.

Сегодня дозаявку Ольги на этап в Осрбли было подано украинской сборной и принято организаторами соревнований, сообщает сайт Федерации биатлона Украины.

Спорт Биатлон Допинг Ольга Абрамова
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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