Сумскую биатлонистку разбанили после годичной дисквалификации за допинг

Федерация биатлона Украины получила письмо Спортивного Арбитражного Суда о приостановлении с 31 января дисквалификации спортсменки сборной Украины Ольги Абрамовой до окончательного решения суда на заседании, которое состоится 2 февраля в Лозанне.
Таким образом, студентка СумГУ Ольга Абрамова может быть заявлена на шестой этап Кубка IBU, который пройдет 3-4 февраля в Осрбли.
Сегодня дозаявку Ольги на этап в Осрбли было подано украинской сборной и принято организаторами соревнований, сообщает сайт Федерации биатлона Украины.
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