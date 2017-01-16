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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 08:47340

В Сумах участников АТО поддержат материально

В 2017 году сумчане, которые были демобилизованными в 2014-2016 годах с военной службы по призыву во время мобилизации на особый период, принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции, получать единовременную материальную помощь.

В департаменте социальной защиты населения сообщают, что выплаты будут осуществляться в соответствии с городской программой «Социальная поддержка участников антитеррористической операции и членов их семей», которая начала действовать в Сумах с 2017 года.

Такая одноразовая материальная помощь будет предоставляться лицам, которые имеют место прописки в городе Сумы.

Для получения единовременной материальной помощи участнику АТО необходимо обратиться в департамент социальной защиты населения с заявлением, к которому приложить следующие документы: информацию о лицевом счете, открытом в уполномоченном банковском учреждении, копии (с предъявлением оригиналов) паспорта, регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов, выдержки из приказа об увольнении с военной службы, военного билета, справки о непосредственном участии в антитеррористической операции, документ, подтверждающий регистрацию места жительства в Сумах.

Кроме того, департамент продолжает оказание единовременной материальной помощи участникам АТО, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и получили заболевания, ранения, контузии, увечья и т.д. во время непосредственного участия в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения. Такая помощь выплачивается лицам, которые на момент участия в АТО имели и сейчас имеют место прописки в Сумах. Пособие выплачивается единовременно в размере 8 тыс. грн.

Участнику АТО, который имеет право на получение указанного пособия, необходимо обратиться в департамент социальной защиты населения с заявлением, к которому приложить следующие документы: копии (с предъявлением оригиналов) паспорта, справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, справка, заключение или другой медицинский документ, подтверждающие, что заболевания, ранения, контузии, увечья и т.д., которые были получены в связи с участием в АТО; документ, подтверждающий регистрацию места жительства участника АТО или добровольца в городе Сумы; информацию о лицевом счете, открытый в уполномоченном банковском учреждении.

Прием документов проводится ежедневно (кроме выходных) с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: г.Сумы, ул. Харьковская, 35, каб. № 125, №126. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (0542) 604-498.

Общество Соцпомощь Участники АТО
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