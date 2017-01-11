Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:52125

В Сумском депо восстанавливают два троллейбуса

В КП «Электроавтотранс» продолжают ремонтировать троллейбусы собственными силами.

С начала года продолжается работа цеха капитальных ремонтов, где коллектив цеха изготавливают два новых троллейбуса № 234 и №236. Уже весной в городе появятся два новых троллейбуса, пишет сайт предприятия.

Напомним, мэр Сум Александр Лысенко предложил отдать капремонт старых сумских троллейбусов на откуп ПАО «Сумской НПО». Всего за три последних года было капитально отремонтировано три троллейбуса.

Общество Троллейбусы
view counter

По тематике

30.01.2017 11:50

Сумские троллейбусы отдадут в ремонт СМНПО?

Мэр Сум Александр Лысенко хочет предложить ПАО «Сумское НПО» заняться ремонтом троллейбусов....

24.01.2017 13:00

Почему проездные билеты в Сумах на троллейбус не будут популярны

На днях мэр Сум Александр Лысенко агитировал за покупку проездных билетов на троллейбус. При действующем тарифе 1,75 грн. месячный проездной...

17.01.2017 10:00

В Сумах ожидают страшную стоимость на проезд в троллейбусах

Мэр Сум не стал озвучивать рассчитанную КП «Электроавтотранс» экономически обоснованную стоимость проезда в троллейбусах....

12.01.2017 12:20

В Сумах проведут электролекторий в троллейбусе

Общественный фонд «СУМЫ» 14 января приглашает на День троллейбуса....

В Сумах наконец-то пустили троллейбусы на Прокофьева
11.01.2017 12:39

В Сумах наконец-то пустили троллейбусы на Прокофьева

С сегодняшнего дня в Сумах заработали два новых троллейбусных маршрута....

Новости

Суд продлил санацию государственного "Сумыхимпрома" еще на полгода
Сегодня 14:33
Сумской футболист может перейти в калиниградскую «Балтику»
Сегодня 14:26
В Шостке поймали двух юных интернет-мошенников
Сегодня 14:19
За два дня на сумские дороги высыпали почти 100 тонн соли
Сегодня 14:08
Информация для сумчан: коэффициент индексации оценки земель в 2016 году
Сегодня 14:05
В Сумском депо восстанавливают два троллейбуса
Сегодня 13:52
Сумскую биатлонистку разбанили после годичной дисквалификации за допинг
Сегодня 13:40
В Сумах стартовал областной тур Всеукраинского конкурса «Учитель года-2017»
Сегодня 13:36
Сумская студентка признана лучшей спортсменкой января в Украине!
Сегодня 13:17
Сумские копы задержали вора, укравшего чужую куртку
Сегодня 13:15
В Сумах снизили ставки налога на недвижимое имущество
Сегодня 13:00
Акционер Сумского НПО Григоришин уступил часть своего российского бизнеса
Сегодня 12:56
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.