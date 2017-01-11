В Сумском депо восстанавливают два троллейбуса

С начала года продолжается работа цеха капитальных ремонтов, где коллектив цеха изготавливают два новых троллейбуса № 234 и №236. Уже весной в городе появятся два новых троллейбуса, пишет сайт предприятия.
Напомним, мэр Сум Александр Лысенко предложил отдать капремонт старых сумских троллейбусов на откуп ПАО «Сумской НПО». Всего за три последних года было капитально отремонтировано три троллейбуса.
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