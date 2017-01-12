Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:1936

В Шостке поймали двух юных интернет-мошенников

Два 17-летних приятеля воспользовались распространенной схемой интернет-обмана, чтобы заработать денег на свои потребности.

К полицейским обратился 21-летний житель Бурынского района. Юноша объяснил правоохранителям, что нашел на известном интернет-сайте объявление о продаже ноутбука по привлекательной цене. По телефону связался с продавцом и обсудил с ним условия приобретения понравившейся вещи. Затем, по требованию собеседника, перечислил 1500 гривен предоплаты на указанную им банковскую карточку. Однако товар он так и не получил, а продавец перестал выходить на связь.

«Во время проведения проверки было установлено, что деньги снимались в Шостке, в одном из банкоматов, - комментирует начальник Шосткинского отдела полиции Виктор Гузей. - Наши сотрудники установили личности подозреваемых и пригласили в отдел полиции для дачи объяснений».

Ребятам по 17 лет. Они из благополучных семей. Как выяснили правоохранители, один из юношей взял у своего знакомого банковскую карточку - якобы для получения перевода от бабушки, которая живет в другом городе. Вместе с сообщником создали на сайте аккаунт о продаже ноутбука, а уже на следующий день им позвонил потенциальный покупатель.

Полученные от потерпевшего деньги несовершеннолетние потратили на собственные нужды.

Сейчас уголовное производство, открытое по признакам ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, направлено в суд. Ребятам грозит наказание от немалого штрафа до ограничения свободы на срок до 3-х лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
view counter

По тематике

27.01.2017 17:01

Сумчанин переслал мошенникам за «выигрыш» авто 10 тысяч

25 января, около 21 часов, экипаж патрульных получил сообщение о помощи на улице Ильинской....

26.01.2017 09:41

На Сумщине зафиксировали новый вид мошенничества

ГУ ГФС в Сумской области на днях зафиксировало случаи проведения псевдопроверок субъектов хозяйствования на Сумщине....

23.01.2017 13:35

Правоохранители разыскивают псевдополицейских, которые обогатились почти на 8 тысяч

Чтобы помочь избежать несуществующей уголовной ответственности и возместить вымышленные убытки, две жительницы Конотопа и Путивльского района согласились на предложение так...

16.01.2017 08:04

За день мошенники обманули двух жительниц Ромен

Очередными жертвами мошенников стали две жительницы Ромен. Женщины поверили псевдобанкирам, которые под предлогом повышения кредитного лимита, со счетов своих жертв...

12.01.2017 16:29

Сумчанку обманули мошенники с Донбасса

Правоохранители в который раз предостерегают граждан не доверять сомнительным сообщениям о выигрыше автомобиля. Однако, доверчивые граждане продолжают попадать на «крючок»...

Новости

Суд продлил санацию "Сумыхимпрома" еще на полгода
Сегодня 14:33
Сумской футболист может перейти в калиниградскую «Балтику»
Сегодня 14:26
В Шостке поймали двух юных интернет-мошенников
Сегодня 14:19
За два дня на сумские дороги высыпали почти 100 тонн соли
Сегодня 14:08
Информация для сумчан: коэффициент индексации оценки земель в 2016 году
Сегодня 14:05
В Сумском депо восстанавливают два троллейбуса
Сегодня 13:52
Сумскую биатлонистку разбанили после годичной дисквалификации за допинг
Сегодня 13:40
В Сумах стартовал областной тур Всеукраинского конкурса «Учитель года-2017»
Сегодня 13:36
Сумская студентка признана лучшей спортсменкой января в Украине!
Сегодня 13:17
Сумские копы задержали вора, укравшего чужую куртку
Сегодня 13:15
В Сумах снизили ставки налога на недвижимое имущество
Сегодня 13:00
Акционер Сумского НПО Григоришин уступил часть своего российского бизнеса
Сегодня 12:56
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.