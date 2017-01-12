В Шостке поймали двух юных интернет-мошенников Два 17-летних приятеля воспользовались распространенной схемой интернет-обмана, чтобы заработать денег на свои потребности.

К полицейским обратился 21-летний житель Бурынского района. Юноша объяснил правоохранителям, что нашел на известном интернет-сайте объявление о продаже ноутбука по привлекательной цене. По телефону связался с продавцом и обсудил с ним условия приобретения понравившейся вещи. Затем, по требованию собеседника, перечислил 1500 гривен предоплаты на указанную им банковскую карточку. Однако товар он так и не получил, а продавец перестал выходить на связь.

«Во время проведения проверки было установлено, что деньги снимались в Шостке, в одном из банкоматов, - комментирует начальник Шосткинского отдела полиции Виктор Гузей. - Наши сотрудники установили личности подозреваемых и пригласили в отдел полиции для дачи объяснений».

Ребятам по 17 лет. Они из благополучных семей. Как выяснили правоохранители, один из юношей взял у своего знакомого банковскую карточку - якобы для получения перевода от бабушки, которая живет в другом городе. Вместе с сообщником создали на сайте аккаунт о продаже ноутбука, а уже на следующий день им позвонил потенциальный покупатель.

Полученные от потерпевшего деньги несовершеннолетние потратили на собственные нужды.

Сейчас уголовное производство, открытое по признакам ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, направлено в суд. Ребятам грозит наказание от немалого штрафа до ограничения свободы на срок до 3-х лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.