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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:58235

В Конотопе за краденный телефон могут посадить на 5 лет

Воспользовавшись благоприятным моментом, молодой человек достал из незапертой витрины понравившийся мобильный, после чего спокойно покинул помещение магазина. И хотя злоумышленник уже успел продать телефон, правоохранители разоблачили вора и вернули гаджет владельцу.

Днем на линию «102» от 31-летнего продавца одного из конотопских магазинов поступило сообщение о краже. Заявитель рассказал, что неизвестный стащил сотовый телефон известной марки стоимостью более три тысячи гривен.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники местной полиции установили личность вора. Им оказался 29-летний житель соседнего района. Мужчина уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей и отбывал наказание за совершение имущественных преступлений. В содеянном он сразу признался и объяснил, что преступление не планировал.

По словам подозреваемого, во время прогулки по центру города он решил заглянуть в один из местных магазинов по продаже сотовых телефонов. И, воспользовавшись моментом, когда продавец отвлекся на другого покупателя, достал из незапертой витрины понравившийся мобильный и вышел из магазина. Похищенную вещь в тот же день сдал в ломбард за тысячу гривен, а полученные таким образом средства потратил на собственные нужды.

Сегодня полицейские уже разыскали похищенный телефон и вернули его владельцу. В отношении злоумышленника открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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