Конотопские полисмены предупредили передачу в изолятор наркотиков Психотропное вещество «амфетамин», спрятанное в пачке сигарет, принесла в спецучреждение мать задержанного. Женщина была крайне удивлена такой «находке» полицейских и заверила их, что не знала о наличии наркотиков. Посему, её 33-летнему сыну, обоснованно подозреваемому в совершении ряда краж, придется отвечать еще и за незаконное хранение наркотиков.

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от сотрудника изолятора о том, что во время осмотра передачи одному из удерживаемых, в пачке сигарет обнаружен бумажный сверток с порошкообразным веществом, внешне похожим на амфетамин.

На вызов немедленно прибыла следственно-оперативная группа.

Как выяснилось, запрещенное вещество принесла 64-летняя мать задержанного. На вопрос правоохранителей о происхождении наркотика женщина объяснила, что собирая для сына передачу, приобрела продукты питания и табачные изделия, а также положила пачку сигарет, хранившуюся дома. О том, что в ней была спрятана запрещенное вещество, даже не догадывалась.

Горе-сын подтвердил слова матери и пояснил, что он действительно «на всякий случай» спрятал в пачке сигарет наркотик, чтобы потом, в случае его задержания, «покайфовать».

Позже эксперты подтвердили, что изъятое действительно является психотропным веществом - амфетамином. В отношении задержанного следователи полиции открыли очередное уголовное производство по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта), санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.