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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:0848

За два дня на сумские дороги высыпали почти 100 тонн соли

Сегодня, 1 февраля, по состоянию на 9:00 утра проезд автомобильными дорогами общего пользования области обеспечен в полном объеме.

Все подрядные предприятия продолжают работать в круглосуточном режиме. В течение 30-31 января на автодорогах Сумщины постоянно работало более 80 единиц спецтехники и механизмов, задействовано 114 работников, использовано 94 тонны песчано-соляной смеси. Особенно тщательно дорожники продолжают обрабатывать подъемы, спуски, опасные повороты, подъезды к железнодорожным переездам, автомобильные дороги к опорным школам.

В области сохраняется значительное понижение температуры: столбики термометра ночью опускаются до - 23, днем до - 16 и по прогнозам синоптиков на территории области незначительное потепление с осадками ожидается на несколько суток, и на смену придут снова сильные морозы, сообщает пресс-служба Службы автодорог в Сумской области.

Общество Уборка снега
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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