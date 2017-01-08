За два дня на сумские дороги высыпали почти 100 тонн соли

Все подрядные предприятия продолжают работать в круглосуточном режиме. В течение 30-31 января на автодорогах Сумщины постоянно работало более 80 единиц спецтехники и механизмов, задействовано 114 работников, использовано 94 тонны песчано-соляной смеси. Особенно тщательно дорожники продолжают обрабатывать подъемы, спуски, опасные повороты, подъезды к железнодорожным переездам, автомобильные дороги к опорным школам.
В области сохраняется значительное понижение температуры: столбики термометра ночью опускаются до - 23, днем до - 16 и по прогнозам синоптиков на территории области незначительное потепление с осадками ожидается на несколько суток, и на смену придут снова сильные морозы, сообщает пресс-служба Службы автодорог в Сумской области.
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