Сумской футболист может перейти в калиниградскую «Балтику»

По информации MatchDay, cерьезные виды на игрока имеет ведомая экс-наставником «Сум» Игорем Захаряком «Балтика». Калининградцы ныне замыкают турнирную таблицу ФНЛ, и в качестве одного из вариантов для усиления главком российского клуба видит приглашение Лебеденко, который выступал под его руководством в сумской команде.
27-летний Лебеденко — воспитанник краснопольского «Явора», за который выступал с 2006 по 2008 год (55 игр, 4 гола). Затем хавбек перебрался в «Сумы», за которые провел 147 матчей и забил 18 мячей.
В текущем сезоне Первой лиги Лебеденко сыграл за «Ильичевец» 18 поединков и отметился двумя голами. В середине января было объявлено об уходе полузащитника из мариупольского клуба.
Интерес к Лебеденко проявляла и «Полтава», наставник которой Юрий Ярошенко хорошо знаком с возможностями Александра по совместной работе в «Сумах». Но теперь у полтавчан появился серьезный конкурент в борьбе за футболиста.
Также на просмотре в «Балтике» находится другой экс-полузащитник «Сум» Марат Даудов.
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