Сумской футболист может перейти в калиниградскую «Балтику» Покинувший ряды «Ильичевца» полузащитник Александр Лебеденко может продолжить свою карьеру во втором по рангу российском дивизионе.

По информации MatchDay, cерьезные виды на игрока имеет ведомая экс-наставником «Сум» Игорем Захаряком «Балтика». Калининградцы ныне замыкают турнирную таблицу ФНЛ, и в качестве одного из вариантов для усиления главком российского клуба видит приглашение Лебеденко, который выступал под его руководством в сумской команде.

27-летний Лебеденко — воспитанник краснопольского «Явора», за который выступал с 2006 по 2008 год (55 игр, 4 гола). Затем хавбек перебрался в «Сумы», за которые провел 147 матчей и забил 18 мячей.

В текущем сезоне Первой лиги Лебеденко сыграл за «Ильичевец» 18 поединков и отметился двумя голами. В середине января было объявлено об уходе полузащитника из мариупольского клуба.

Интерес к Лебеденко проявляла и «Полтава», наставник которой Юрий Ярошенко хорошо знаком с возможностями Александра по совместной работе в «Сумах». Но теперь у полтавчан появился серьезный конкурент в борьбе за футболиста.

Также на просмотре в «Балтике» находится другой экс-полузащитник «Сум» Марат Даудов.