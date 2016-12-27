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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 09:15235

Японцы купят медоборудование в Краснопольскую ЦРЛ

Правительство Японии в 2017 году намерено выделить около 290 000 долларов на проекты благотворительных организаций в сфере медицины и образования, реализуемых в Украине.

Об этом сказал посол Японии в Украине Шигеки Сумме во время церемонии подписания грантовых соглашений с благотворительными организациями, передает Интерфакс-Украина.

«Мы очень рады подписанию этих пяти проектов, четыре из которых направлены на медицину и один - на образование. Это крайне важно для Украины», - сказал посол.

Предполагается, что всего будет реализовано пять проектов, по одному в Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Проект модернизации медицинского оборудования в Краснопольской центральной районной больнице направлен на закупку эндоскопической системы с гастроскопом, концентраторов кислорода, парового стерилизатора и стерилизатора.

Проекты будут реализованы за счет безвозвратной финансовой помощи правительства Японии в рамках программы поддержки культурных проектов «Кусаноне».

Общество Здравоохранение Краснопольский район Япония
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