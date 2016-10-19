Директрису Лебединского агролесхоза оштрафовали за коррупцию

Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением защиты экономики в Сумской области выявлен факт совершения директором одного из районных дочерних агролесохозяйственных предприятий области административного правонарушения, связанного с коррупцией.
Установлено, что указанное лицо приняло на должность мастера своего сына, а на должность водителя - мужа, не поставив в известность непосредственное руководство о конфликте интересов в установленный законом способ. Кроме того, директор ДП систематически подписывала приказы о премировании и предоставлении отпуска своим родственникам, чем нарушила требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Как сообщил начальник отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции прокуратуры области Андрей Байдак, по данному факту в декабре 2016 года составлено 2 административных протокола и направлено в суд для рассмотрения по существу.
31 январь 2017 года суд завершил рассмотрение административных протоколов и признал директора агролесохозяйственного предприятия виновной по ч. 1 и ч. 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. На указанное лицо наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 3 400 грн, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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