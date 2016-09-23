Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 10:35237

4 тонны продуктов питания собрал Сумской район для жителей Авдеевки

Об этом сообщила начальник отдела взаимодействия с правоохранительными органами, оборонной, мобилизационной работы и гражданской защиты населения аппарата Сумской райгосадминистрации Людмила Чегринец.

По ее словам, удалось собрать 400 литров дизельного топлива и около 20 000 гривен, которые были потрачены на закупку теплой одежды для взрослых и детей, полотенец, покрывал, средств гигиены (мыло, памперсы, влажные салфетки и т.д.), бытовой химии, обуви, носков, лекарств и т.п.

К сбору гуманитарной помощи присоединились все районные структуры, структурные подразделения Сумской РГА, Сумской районного совета, коллектив Сумской центральной районной клинической больницы и Центра первичной медико-санитарной помощи, коллективы спецслужб района, районного отдела полиции, районного суда, военного комиссариата, все учебные и культурные учреждения района, частные предприниматели, руководители сельхозпредприятий района, сообщила чиновник.

Общество Авдеевка Гуманитарная помощь
view counter

По тематике

Вчера 11:01

Сумщина отправила 30 тонн гуманитарки в Авдеевку

С Сумщины отправили первый груз гуманитарной помощи для Авдеевки....

01.02.2017 11:20

Сумщина срочно собирает гуманитарку помощью для жителей Авдеевки

По поручению главы облгосадминистрации Николая Клочко уже в ближайшее время в пострадавший город отправится первый грузовой автомобиль с вещами первой...

16.12.2016 13:50

Мэр Сум не нарадуется на гуманитарку из Швейцарии

Мэр Сум Александр Лысенко, директор Сумского областного благотворительного фонда «Хельвеция» Николай Резник и президент объединения «Help-Point-Sumy» Марианне Пиффаретти подписали трехстороннее...

18.11.2016 08:02

Белопольщина отправила гуманитарную помощь военным

Белопольщина отправила гуманитарную помощь 58-ой отдельной мотопехотной бригаде....

В Сумы приехал гуманитарный конвой
23.09.2016 16:50

В Сумы приехал гуманитарный конвой

Пять грузовиков привезли сумчанам гуманитарную помощь от швейцарцев....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.