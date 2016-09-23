4 тонны продуктов питания собрал Сумской район для жителей Авдеевки Об этом сообщила начальник отдела взаимодействия с правоохранительными органами, оборонной, мобилизационной работы и гражданской защиты населения аппарата Сумской райгосадминистрации Людмила Чегринец.

По ее словам, удалось собрать 400 литров дизельного топлива и около 20 000 гривен, которые были потрачены на закупку теплой одежды для взрослых и детей, полотенец, покрывал, средств гигиены (мыло, памперсы, влажные салфетки и т.д.), бытовой химии, обуви, носков, лекарств и т.п.

К сбору гуманитарной помощи присоединились все районные структуры, структурные подразделения Сумской РГА, Сумской районного совета, коллектив Сумской центральной районной клинической больницы и Центра первичной медико-санитарной помощи, коллективы спецслужб района, районного отдела полиции, районного суда, военного комиссариата, все учебные и культурные учреждения района, частные предприниматели, руководители сельхозпредприятий района, сообщила чиновник.