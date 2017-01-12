В Сумах остановились троллейбусы Сегодня, 2 февраля, около 8.00 на ул. Харьковской произошел обрыв троллеи.

Из-за этого между ул. СКД и ул. Прокофьева собралось около десятка троллейбусов, которые поджидали пока ремонтники КП «Электроавтотранс» починят кабельную линию.