В Сумах остановились троллейбусы

Из-за этого между ул. СКД и ул. Прокофьева собралось около десятка троллейбусов, которые поджидали пока ремонтники КП «Электроавтотранс» починят кабельную линию.
В КП «Электроавтотранс» продолжают ремонтировать троллейбусы собственными силами....
Мэр Сум Александр Лысенко хочет предложить ПАО «Сумское НПО» заняться ремонтом троллейбусов....
На днях мэр Сум Александр Лысенко агитировал за покупку проездных билетов на троллейбус. При действующем тарифе 1,75 грн. месячный проездной...
Мэр Сум не стал озвучивать рассчитанную КП «Электроавтотранс» экономически обоснованную стоимость проезда в троллейбусах....
Общественный фонд «СУМЫ» 14 января приглашает на День троллейбуса....