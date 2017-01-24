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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 11:21232

Алкогольно-табачные лицензии обошлись сумчанам в 7 миллионов

В прошлом году предприниматели, состоящие на учете в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, уплатили в за лицензии на право торговли пивом, алкогольными напитками и табачными изделиями 7,4 миллиона гривен.

Указанная сумма на 300 тысяч гривен (или на 4%) превысила показатель 2015 года.

В инспекции сообщают, что согласно Закону Украины от 20.12.16 № 1791-VIII с 1 января 2017 года отменена обязанность владельцев лицензий на розничную торговлю ежемесячно отчитываться об объемах приобретения и реализации алкогольных напитков и табачных изделий (ст. 16 Закона № 481).

Надо помнить, что штрафы за не предоставление, несвоевременную подачу отчета или же отчетность с недостоверными сведениями об объемах оборота алкогольных напитков и табачных изделий не применяются к субъектам хозяйствования, которые получили лицензию на право розничной торговли алкогольными напитками и/или табачными изделиями, с даты возникновения обязательства по представлению такого отчета.

В 2017 году декларация подается по новой форме, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 26.09.2016 №841 «О внесении изменений в формы декларации акцизного налога и Порядка заполнения и представления декларации акцизного налога».

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