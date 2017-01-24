В Сумах застолье закончилось дракой 31 января, в полночь, супружеская пара пришла погостить к двум своим знакомым. После общего употребления спиртных напитков между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку.

Хозяева избили своего гостя и выгнали его. Жена начала помогать своему окровавленном мужу и звать на помощь. На крики женщины отредактировали соседи, которые вызвали патрульную полицию.

Прибыв на место происшествия, полицейские вызвали скорую помощь и выяснили квартиру, где произошла драка. Там патрульные обнаружили 2 нападающих, которые отвечали приметам. Факт драки мужчины не отрицали.

Инспекторы доставили их в Сумское отделение полиции.