В Сумах застолье закончилось дракой

Хозяева избили своего гостя и выгнали его. Жена начала помогать своему окровавленном мужу и звать на помощь. На крики женщины отредактировали соседи, которые вызвали патрульную полицию.
Прибыв на место происшествия, полицейские вызвали скорую помощь и выяснили квартиру, где произошла драка. Там патрульные обнаружили 2 нападающих, которые отвечали приметам. Факт драки мужчины не отрицали.
Инспекторы доставили их в Сумское отделение полиции.
Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили грузовик IVECO с прицепом, водитель которого, двигаясь вверх на крутом подъеме, не справился с...
Ковпаковский районный суд г. Сумы удовлетворил иск судьи Евгении Жеребкиной к управлению патрульной полиции г. Сумы о незаконном привлечении ее...
30 января капралу первой роты управления патрульной полиции г. Сумы прокуратура вручила обвинительный акт в превышении служебных полномочий и нанесении...
26 января, около 18 часов, патрульные получили сообщение о девочке, которая потерялась на улице Семьи Линтваревых....
26 января, около 23 часов, патрульные получили сообщение о грабеже на улице Привокзальной....