Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 12:10381

В Сумах застолье закончилось дракой

31 января, в полночь, супружеская пара пришла погостить к двум своим знакомым. После общего употребления спиртных напитков между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку.

Хозяева избили своего гостя и выгнали его. Жена начала помогать своему окровавленном мужу и звать на помощь. На крики женщины отредактировали соседи, которые вызвали патрульную полицию.

Прибыв на место происшествия, полицейские вызвали скорую помощь и выяснили квартиру, где произошла драка. Там патрульные обнаружили 2 нападающих, которые отвечали приметам. Факт драки мужчины не отрицали.

Инспекторы доставили их в Сумское отделение полиции.

Право Патрульная полиция
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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