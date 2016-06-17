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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:39564

В Сумах пьяное быдло машет кулаками после драки

30 января, около 15 часов, экипаж патрульных получил сообщение о получении телесных повреждений на улице Героев Крут.

На месте происшествия заявитель сообщил, что в одном из магазинов у него возникла ссора с компанией мужчин, которые имели признаки алкогольного опьянения. Когда они вышли на улицу, то 2 из 4 мужчин начали его избивать. После чего они забрали у него телефон и снова пошли в магазин.

Потерпевший, отойдя на безопасную дистанцию, попросил прохожих вызвать патруль.

Инспекторы последовали в магазин, на который указал заявитель, но там уже никого не было. В ходе опроса продавщицы, стражи порядка выяснили, что указанные граждане действительно зашли в помещение и через некоторое время начали драться между собой. Поэтому женщина нажала на тревожную кнопку. За считанные минуты на место происшествия прибыл экипаж полиции охраны, который доставил всех участников драки в Сумское отделение полиции.

Полицейские доставили пострадавшего в отделение полиции, где он узнал своих нападающих. По данному факту проводится проверка.

Право Драка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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