В Сумах пьяное быдло машет кулаками после драки 30 января, около 15 часов, экипаж патрульных получил сообщение о получении телесных повреждений на улице Героев Крут.

На месте происшествия заявитель сообщил, что в одном из магазинов у него возникла ссора с компанией мужчин, которые имели признаки алкогольного опьянения. Когда они вышли на улицу, то 2 из 4 мужчин начали его избивать. После чего они забрали у него телефон и снова пошли в магазин.

Потерпевший, отойдя на безопасную дистанцию, попросил прохожих вызвать патруль.

Инспекторы последовали в магазин, на который указал заявитель, но там уже никого не было. В ходе опроса продавщицы, стражи порядка выяснили, что указанные граждане действительно зашли в помещение и через некоторое время начали драться между собой. Поэтому женщина нажала на тревожную кнопку. За считанные минуты на место происшествия прибыл экипаж полиции охраны, который доставил всех участников драки в Сумское отделение полиции.

Полицейские доставили пострадавшего в отделение полиции, где он узнал своих нападающих. По данному факту проводится проверка.