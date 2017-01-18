Сумщина отправила 30 тонн гуманитарки в Авдеевку

Об этом на своей странице в фейсбуке написал глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.
«К сбору присоединились все районы Сумщины! Было собрано более 20 тонн гуманитарной помощи и около 10 тонн дизельного топлива. В Авдеевку отправляется 3 грузовых автомобиля! Спасибо всем, кто присоединился!
Нас не сломать! Вместе мы победим!», - написал Клочко.
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