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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 11:01334

Сумщина отправила 30 тонн гуманитарки в Авдеевку

С Сумщины отправили первый груз гуманитарной помощи для Авдеевки.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

«К сбору присоединились все районы Сумщины! Было собрано более 20 тонн гуманитарной помощи и около 10 тонн дизельного топлива. В Авдеевку отправляется 3 грузовых автомобиля! Спасибо всем, кто присоединился!

Нас не сломать! Вместе мы победим!», - написал Клочко.

Общество Авдеевка Гуманитарная помощь Николай Клочко
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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