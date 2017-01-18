Сумщина отправила 30 тонн гуманитарки в Авдеевку С Сумщины отправили первый груз гуманитарной помощи для Авдеевки.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

«К сбору присоединились все районы Сумщины! Было собрано более 20 тонн гуманитарной помощи и около 10 тонн дизельного топлива. В Авдеевку отправляется 3 грузовых автомобиля! Спасибо всем, кто присоединился!

Нас не сломать! Вместе мы победим!», - написал Клочко.