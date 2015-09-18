Узнать о Сумах больше поможет интернет-аудиогид В Агентства промоции «Сумы» представили первые результаты реализации экскурсионного аудиопроекта «Архитектурное наследие города Сумы», инициированного городским советом.

Над проектом, который стартовал в прошлом году, совместно работают Агентство продвижения «Сумы» и специалисты Сумского педуниверситета.

По словам директора учреждения Людмилы Фесенко, проект является комплексным и включает в себя несколько этапов. Его цель - познакомить жителей и гостей города с историей, культурой и архитектурными особенностями Сум, а также содействие воспитанию ответственности за сохранение его культурного наследия.

Идея проекта заключается в создании аудиоматериалов, которые будут доступны при считывании специальных QR-кодов, размещенных на информационных табличках на объектах архитектурного, историко-культурного наследия нашего города. Таким образом, все желающие смогут узнать об истории и особенностях сумских памятников. К тому же, информация будет представлена на украинском и английском языках на выбор.

Всего в списке - до 50 зданий, сооружений, памятников и достопримечательностей Сум. Сейчас созданы аудиоматериалы для 16 объектов.

Кроме того, подготовлены две видеопрезентации и изданы тематические буклет и карту.

Преподаватель педуниверситета Александр Коваленко рассказал о ходе работы над проектом, разработкой экскурсионного маршрута и подбором достоверных и интересных краеведческих материалов об объектах наследия.

Изготовление информационных табличек и их размещение будет осуществлено в рамках общественного (партиципаторного) бюджета.

Проект будет реализовываться в течение текущего года.