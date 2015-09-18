Узнать о Сумах больше поможет интернет-аудиогид

Над проектом, который стартовал в прошлом году, совместно работают Агентство продвижения «Сумы» и специалисты Сумского педуниверситета.
По словам директора учреждения Людмилы Фесенко, проект является комплексным и включает в себя несколько этапов. Его цель - познакомить жителей и гостей города с историей, культурой и архитектурными особенностями Сум, а также содействие воспитанию ответственности за сохранение его культурного наследия.
Идея проекта заключается в создании аудиоматериалов, которые будут доступны при считывании специальных QR-кодов, размещенных на информационных табличках на объектах архитектурного, историко-культурного наследия нашего города. Таким образом, все желающие смогут узнать об истории и особенностях сумских памятников. К тому же, информация будет представлена на украинском и английском языках на выбор.
Всего в списке - до 50 зданий, сооружений, памятников и достопримечательностей Сум. Сейчас созданы аудиоматериалы для 16 объектов.
Кроме того, подготовлены две видеопрезентации и изданы тематические буклет и карту.
Преподаватель педуниверситета Александр Коваленко рассказал о ходе работы над проектом, разработкой экскурсионного маршрута и подбором достоверных и интересных краеведческих материалов об объектах наследия.
Изготовление информационных табличек и их размещение будет осуществлено в рамках общественного (партиципаторного) бюджета.
Проект будет реализовываться в течение текущего года.
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